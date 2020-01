Cecilia Galliano asegura que fans de Gomita la han atacado

Cecilia Galliano comentó en una entrevista con Adela Micha, que es increíble que Gomita y sus fans la critiquen por el supuesto acoso que vivió cuando trabajaban en "Sabadazo", cuando ellos están haciendo lo mismo. La conductora de televisión argentina nacionalizada mexicana manifestó: "su club de fans está perfecto, todos aman a alguien y lo respeto, hay público para todo, lo que sí voy a decir algo, esto sí va en serio, es que siempre me quieren atacar con que soy argentina y vuélvete a tu país, pero ¿qué creen? no me voy a volver".

No me voy a volver porque tengo 21 años viviendo acá, tengo más años aquí que en Argentina, entonces lo lamento voy a seguir aquí.

"No al ataque, porque critican un bullying y hacen un bullying, entonces es como de 'está bien', la verdad me lo paso por el…", señaló Cecilia Galliano.

Dichos ataques por parte de los fans de Gomita, comenzaron cuando ella aseguró en una charla con Gustavo Adolfo Infante, haber sido víctima de bullying por parte de Cecilia Galliano y Laura G en "Sabadazo". La ex pareja de Sebastián Rulli resaltó estar cansada de que la youtuber retome ese supuesto acoso vivido y cuente versiones distintas.

Ella trabajó con nosotros en 'Sabadazo' y como lo dije la otra vez, todos los años siempre sale con una historia de que hicimos bullying Laura y yo cuando estábamos juntas en 'Sabadazo'.

"Araceli trabajaba con nosotros ahí y con sus hermanos, todo el tiempo sale todos los años a decir esta versión. El otro día que me preguntaron, yo venía muy cansada y aunque no hubiera venido cansada hubiera contestado lo mismo, de 'ya me cansaron de preguntarme si le hice o no', entonces dije 'cuando te hagan bullying, te maltraten, denuncia, no hagas un show de algo y punto, vámonos a ver de a cómo nos toca'.