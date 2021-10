Cecilia Galliano brinda su apoyo a Gomita tras la violencia que supuestamente sufre de su padre

Cecilia Galliano de 40 años de edad deja en claro que no tiene enemigas y da cátedra de solidaridad a Gomita de 27 esto después de que ella misma confesara en redes sociales que recibía supuestos maltratos físicos de parte de su padre.

Aunque en el pasado Cecilia Galliano y Gomita tuvieron rencillas cuando formaban parte de Sabadazo, donde eran las conductoras, la primera deja en claro que eso es cosa del pasado, por lo que brindó su apoyo moral a la modelo tras los problemas familiares que está enfrentando.

No tengo ninguna, creo o no conozco ninguna enemiga y si tuviera una enemiga y me diría 'necesito esto', lo haría, pero sin pensarlo hay que apoyar y el que necesite ayuda la tiene que pedir y al que se lo pidan se lo tenemos que dar, dijo Cecilia Galliano para el programa Hoy.

Y es que a pesar del pleito que tuvieron hace años por la perdida de un anillo, la modelo argentina demostró que ella no tiene rivalidad, pues entre las mujeres se tienen que apoyar, ahora más que nunca ante la violencia de género.

Lo que sí puedo decir es que obviamente la violencia está mal, está bien si lo habla, porque lo tienes que hablar tienes que denunciar a las personas que hacen eso porque yo creo que como dicen no, el valiente existe hasta que exacto yo lo tenía diferente, dice Cecilia Galliano.

Como era de esperarse los fans de Cecilia Galliano de inmediato reaccionaron a las declaraciones de la actriz de telenovela por brindarle su apoyo a Gomita ante la violencia familiar que al parecer vive con su padre.

"Ceci eres una buena persona Dios te tenga en Opulencia", "Pobre gomita que difícil está situación por la que está pasando dios la bendiga y la proteja", "En sabadazo hablaba bien el acento mexicano y ahora qué le paso?? Jaja", escriben las redes.

Cabe mencionar que Cecilia Galliano es una de las mujeres más sensuales de la pantalla chica y es que en sus redes sociales es pura candela cuando se toma fotos, ya que le fascina verse demasiado espectacular ya sea en bikini o con unos buenos leggins.