Cecilia Galliano con encaje negro se muestra muy íntima en el baño

Cecilia Galliano de 39 años de edad sabe muy bien como poner a temblar las redes sociales y lo hace con ropa de encaje en color negro.

En la foto podemos ver a la actriz argentina con una pose única y una figura envidiable.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Buenos días .... hoy amanecí más fuerte que ayer , más decidida a gozar cada minuto de mi vida a respetar al prójimo pero más a Mi ..., dice el texto de Cecilia Galliano.

Leer más: Gloria Marín la mujer que enamoró a Jorge Negrete mucho antes que María Félix

Para quienes no lo saben desde muy joven la artista se ha cargado ese tremendo cuerpazo con el que a desatado pasión total.

Como era de esperarse la foto de Cecilia Galliano se llenó de likes y de varios comentarios de todo tipo.

"Pero así quien no te va a querer mamacita", "Mamita hazme tu esclavo y maltrátame que me porte mal", "Mira ceci te sigo desde sabadaso y siempre me gustaste", le escriben a la famosa.

Leer más: Manelyk González en mini bikini deja muy al descubierto sus encantos

Cabe mencionar que Cecilia Galliano es considerada una verdadera conductora y lo demostró cuando la mirábamos en Sabadazo hace varios años.