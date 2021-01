Cecilia Galliano enseña su cuerpazo en la alberca y sus fans "enloquecen"

México. Cecilia Galliano, actriz originaria de Argentina pero que lleva muchos años viviendo en México, enseña su cuerpazo en la alberca y hace que sus fans "enloquezcan". A través de una imagen que coloca en Insgram, la guapa Galliano enseña la súper figura que tiene en un traje de baño rosa.

Cecilia Galliano, expareja sentimental del también actor Sebastián Rulli, a quien le encantan los deportes extremos y con quien tiene un hijo, decidió pasar unos días relajada y olvidarse de su rutina, es por eso que hizo una de las cosas que más le gustan en su vida: nadar y tomar el sol.



Y es así como se le puede ver a Galliano. Concentrada en solamente descansar es como ha pasado estos días de pandemia y en una de sus recientes imágenes se ve muy quitada de la pena y presumiendo su figura escultural. "Tienes el mejor cuerpo", le expresa uno de sus seguidores en Instagram.

La segunda!", "Q sabroso esta el sol", "Yo le di ZOOMMM", "hermosa" y "preciosa" son algunos de los comentarios que a Cecilia le expresan sus fieles seguidores en Instagram, quienes siempre están al pendiente de sus publicaciones para darles Me Gusta.

Galliano estuvo envuelta en la polémica días atrás, puesto que una revista de espectáculos dio a conocer que supuestamente le robó cien mil pesos a una empresa, de un patrocinio. El dinero lo habría recibido de manos del doctor Gamaliel Román y estaría destinado al show Solteras en cuarentena en el cual participaban Mariana La Barby Juárez y María José Suárez.

Con ese dinero se pagarían los sueldos, pero Galliano se lo habría quedado, y ante esto, fue la misma Mariana la Barby Juárez quien dio su opinión y en el programa De Primera Mano defendió a Cecilia de las acusaciones.

No sé de donde sacan esas cifras. Cuando empezamos con ese proyecto Ceci platicó con nosotras, nos estábamos aventando a algo que no sabíamos por la pandemia si iba a resultar. Se consiguió un patrocinio que iba a salir en el escenario”.

La boxeadora opina que es el mismo doctor quien se ha encargado de difamar a Cecilia Galliano y no se explica por qué motivo, también lo hace María José Suárez.

El pago no se completo eran más de 110 mil pesos, el primer pago se pagaron las cosas de producción y el segundo era el que nos tocaba a nosotras, no entiendo por qué se ponen de esta forma si Ceci no recibió el dinero”.