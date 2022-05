Cecilia Galliano, ex de Sebastián Rulli, revela cómo es el trato de Angelique Boyer hacia su hijo

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas más sólidas el medio del espectáculo en nuestro país; sus seguidores esperan con ansias su boda, sin embargo, ambos han mencionado que no necesitan un documento para estar juntos. Desde hace ya unos años, viven en unión libre.

En una visita al programa "Hoy", el galán de telenovelas dejó muy en claro apoyar incondicionalmente a su novia . "La verdad que me veo junto a ella de aquí a cinco años y mucho más, tenemos una relación de mucho amor, de mucha amistad, de cariño interesado y sincero, solamente Dios sabe el milagro de la vida, pero en lo personal, no tenemos planes (tener hijos)".

Y aunque muchos de los fans de Angelique Boyer desean verla como mamá, en varias ocasiones la actriz de origen francés y nacionalizada mexicana, ha manifestado que no está en sus planes tener un hijo . ¿Qué opina al respecto Sebastián Rulli?

Tras su divorcio, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano han mantenido una buena relación, por el bienestar de su hijo Santiago . "Yo como mamá, lo único que puedo pedir es que sea en armonía y que mi hijo no sienta algo feo o que le hagan algo feo, y eso no sucede".

Aunque algunas personas podrían pensar que la protagonista de telenovelas como "Teresa", "Lo que la vida me robó", "Vencer el pasado" y otras más, trata mal al adolescente, la realidad es que ambos se llevan muy bien , tal y como comentó Cecilia Galliano .

En un reciente encuentro con unos medios de comunicación en la Ciudad de México , la actriz de telenovelas Cecilia Galliano , habló sobre cómo es la relación de su hijo Santiago con Angelique Boyer , pareja sentimental de su ex esposo Sebastián Rulli , con quien estuvo casada durante cuatro años.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

