Cecilia Galliano explota contra los influencers que traicionaron a México por unos pesos

Cecilia Galliano de 39 años de edad causó controversial total en redes sociales esto después de haber lanzado una indirecta a todos los influencers que le dieron publicidad al Partido Verde.

Y es que en plena veda electoral famosos como Manelyk González, Laura G, Fernanda Moreno, Brandon Peniche y Bárbara de Regil entre otros son algunos de los famosos involucrados.

Tantas veces escuché tú eres extranjera y yo mexicano porque no te vas a tu país y cuando veo que tanto mexicano según orgulloso traiciona a su México vendiendo su dignidad y su patria por unos pesos es cuando siento que ser mexicana es una elección de amor #porunméxicomejorparamishijos, escribió la actriz argentina.

Cecilia Galliano siempre ha demostrado lo agradecida que está con México por todo el trabajo que le ha dado.

Otra de las cosas que llamó la atención es que no solo Cecillia Galliano arremetió contra los influencers, también su ex Sebartián Rulli.

Como era de esperarse los internautas de inmediato reaccionaron al mensaje que lanzó la guapa Cecilia Galliano.

"No dijo mentiras, la verdad no peca, pero si les incomoda", "La gente pide que Laura g y Brandon peniche se vayan del programa oh den una disculpa pública por vendidos", escriben varios usuarios en redes.