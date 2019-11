Cecilia Galliano habla de su fracaso para ligar en Tinder

La actriz y conductora Cecilia Galiano confiesa que en sus intentos por conocer a alguien en la red social Tinder y contemplar la posibilidad de llegar a tener algo serio, ha fracasado. Los resultados que tuvo no fueron los que ella hubiese esperado.

Cecilia Galliano, conductora de programas de televisión como Sabadazo, confesó que usó un tiempo la app de citas Tinder, pero no tuvo suerte para poder conocer a algún caballero y tener con él una cita, como la tienen muchas personas.

En entrevista con distintos medios de comunicación en Ciudad de México, Galliano relata que en una de sus experiencias platicó con un caballero y no le creyó que fuera ella.

Cuando le dije mi nombre, me contestó: 'Mira estúpida, el Tinder es para conocer gente, no para hacerse pasar por artistas...¡Y me bloqueó!".