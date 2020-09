Cecilia Galliano y Mark Tacher responden sobre posible reconciliación

Mark Tacher de 43 años y Cecilia Galliano de 38 años, están en boca de todos, pues luego de haber terminado su compromiso matrimonial hace varios años, la expareja tomó caminos diferentes, por lo que sus fans se quedaron con las ganas de seguir viéndolos juntos, pero se dijo que todo aparentemente había terminado muy mal.

Ahora comenzaron a surgir los rumores de que Cecilia Galliano y Mark Tacher fueron vistos juntos, supuestamente de manera muy cariñosa, por lo que ambos respondieron a los chismes de inmediato, pues sus fans no podían creer que ellos volvieran a estar juntos, después de su tórrido romance.

Nombre eso ya se hizo un chisme, se hizo un chisme grande alrededor, de que Ceci vio un show que yo estaba haciendo por internet por Facebook y estaba transmitiendo precisamente por toda está pandemia y de repente pues ya lo vio, me echó un fon, me dijo 'oye como lo estás haciendo, pues le explique y vino a la casa y ya, pero ella y yo, ya entendimos que somos amigos, que es mucho mejor seguir amigos, pero pues obviamente el chisme estaba a la vuelta de la esquina, dijo Mark Tacher, para el programa Hoy.

Cecilia Galliano por su parte dejó a todos aún con la duda pues muchos de sus seguidores no sabían si estaba bromeando, o en realidad su ex Mark Tacher, en realidad está tratando de ocultar una reconciliación, pues esto fue lo que dijo.

Él fue un tipazo y como pareja no me puedo quejar, fue todo lo que dijo Cecilia Galliano, quien no entró en detalle sobre la cercanía que tuvo con Mark Tacher, con quien estuvo a punto de casarse hace varios años, pero al final las cosas no salieron del todo bien.

Tras las declaraciones de ambos actores, Alan Tacher se unió a la polémica de su hermano Mark Tacher y su excuñada Cecilia Galliano, para asegurar que realmente hubo un acercamiento entre ellos como se está diciendo, pero que todo se trató de un compromiso de trabajo.

Cecilia Galliano tiene un nuevo programa virtual, el cual Mark le ayudó, Cecilia Galliano le pidió ayuda a Mark para que le produjera parte de este programa la cuestión técnica etcétera, etcétera les produjo este programa y entonces tuvieron que verse y estuvieron platicando acerca del tema, no están saliendo, dijo Alan Tacher en Despierta América.

Por si fuera poco Alan Tacher reforzó que entre Mark Tacher y Cecilia Galliano, en realidad hay una muy buena amista, alejando atrás los rumores de que la expareja en verdad no se podían ver, pero sucedió todo lo contrario, pues uno se expresa muy bien del otro cuando les preguntan sobre su relación.

Tras las declaraciones de los tres famosos los internautas de inmediato no tardaron en pronunciarse y hablar sobre dicho escándalo que tenía a más de uno con la boca abierta, pues en verdad se pensó que Mark Tacher y Ceciia Galliano habían vuelto.