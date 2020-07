Cecilia Romo dijo a su hija antes de sufrir el infarto: "quiero vivir"

La actriz Cecilia Romo tuvo que ser hospitalizada de nuevo tras sufrir un paro cardiaco. Así lo informó su hija Claudia Edelman a través de sus redes sociales: "estoy en Médica Sur, en emergencias, mi mamá está teniendo un paro cardíaco, por favor, oren conmigo, Ceci Romo se quiere agarrar a la vida y yo necesito a todo México orando, por favor ayúdenme".

Cabe recordar que hace unas semanas Cecilia Romo dio positivo a Coronavirus (COVID-19), por lo que estuvo hospitalizada luchando por su vida. Posteriormente fue dada de alta y en su hogar estuvo recuperándose de las secuelas que este virus le dejó.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

En una publicación en Facebook, Claudia Edelman contó que su mamá le expresó sus enormes deseos de seguir viviendo, antes de que le diera el paro cardiaco.

Mi madre tuvo un ataque cardíaco previo en mis brazos, limpié su sudor frío y grité su nombre para mantenerla despierta mientras llegaba la ambulancia. Pude estar con ella todo el tiempo y lo último que dijo fue 'sí, quiero vivir'.

"Entonces, todo el viaje al hospital y luego los momentos en la sala de emergencias, eso es lo que seguía diciendo. Abrázate a la vida, abrázate a la vida. Esta tan ilusionada con hacer su libro y bailar en la quinceañera de mi hija en diciembre. Gracias por sus oraciones, les pido redoblar sus pensamientos positivos y de fuerza, este no es el final para Cecilia Romo. No bajamos los brazos, no espacio para la duda, solo la fe y el amor. ¡Vamos Ceci Romo!".

Hace unos días Claudia Edelman compartió una serie de fotos en sus redes sociales, donde comparte cómo fue el trasladado de su mamá del hospital a su hogar, tras recuperarse del COVID-19.

Gracias, gracias, gracias. Después de 90 días Ceci Romo lo logró, ya está fuera de terapia intensiva y en casa con su familia. Su cuerpo está débil, pero su espíritu muy fuerte, ha perdido mucho peso pero está recibiendo los tratamientos que necesita para una completa recuperación.

"No puedo empezar a explicarles lo difícil que ha sido emocional y económicamente para toda la familia, si algo tenemos claro ahora es que Ceci Romo tiene todavía mucho que dar, mucho que compartir y tenemos mucho que aprender de ella, es por eso que hacia finales de año vamos a publicar su libro, si durante estos 90 días esta historia te ha dado algo por favor ayudarnos y compra en preventa aquí https://www.ceciromoeditorialutrilla.com/preventa/".

También te puede interesar:

¿El coronavirus mutó?

¿Qué tan lejos puede viajar el coronavirus por el aire?

Peste negra ¿debe el mundo preocuparse?