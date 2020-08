Cecilia Romo y la mujer que luchó por ella ante la guerra contra el coronavirus su hija Claudia Romo

Claudia Romo Edelman, hija de Cecilia Romo quien murió la noche del domingo por complicaciones debido al coranavirus que sufrió hace unos meses, fue una hija ejemplar para muchos internautas que la vieron al pendiente de su madre en todo momento.

Claudia Romo Edelman dividió todo su tiempo para estar al pendiente de su madre en todo momento, ya que su historial de salud en los últimos meses se complicó al sufrir algunos infartos provocados por las secuelas del coronavirus, entre ellos la existencia de un hongo en su cuerpo llamado cándida el cual mutó, por lo que se convirtió en otra de las tantas complicaciones que sufrió.

En redes sociales se puede ver como Claudia Romo Edelman, pidió por la salud de su madre Cecilia Romo en todo momento, además mostró imágenes muy conmovedoras de como la actriz iba evolucionando día con día a pesar de las recaídas que tuvo, pues como toda una actriz se entregaba a su público hasta en los momentos más fuertes, por lo que pedía que la mantuvieran bella mienstras estaba en cama, ya que no quería perder el glamour, por lo que su hija la consentía.

Claudia Romo cuidó en todo momento a su madre Cecilia Romo/Instagram

Gracias mamá por ser una guerrera incansable, una amante de la vida que nos has dado una lección tras la otra de lo que es no bajar las manos y no ceder, de tu optimismo, tu espíritu y tu actitud positiva. Me queda muy claro que tenemos mucho que aprender de ti y que la vida sabe que todavía tienes que cumplir tu misión para inspirarnos. Quiero que tus lecciones y enseñanzas puedan ser compartidos con muchos. Quiero que una editorial publique tu libro, eran las palabras de Claudia Romo Edelman por la salud de su madre.

Madre e hija eran muy unidas demostrando el amor que se tenían/Instagram

Para los que no saben quién es Claudia Romo Edelman, es fundadora de We Are All Human Foundation, donde se encargada de promover la equidad y diversidad en Estados Unidos, por lo que es una mujer con muchos valores los cuales fueron inculcados por Cecilia Romo, quien también se apoyó mucho en su hija tras las complicaciones que sufrió al superar el coronavirus.

Además Claudia Romo Edelman tenía su lugar de residencia en Estados Unidos, por lo que viajaba constantemente para saber sobre la salud de su madre, algo que muchos de los fans de Cecilia Romo agradecieron y aunque la conferencista ha dicho que los gastos, incluyendo el mar de emociones que vivía la familia por la salud de su madre eran muy fuertes, estos no le impidieron que ella pudiera hacer todo para ayudar a su madre.

Cristian Castro y Manuel El Loco Valdés

El mundo del espectáculo ha estado en boca de todos, pues se han vivido varias perdidas, una de ellas fue la muerte de Manuel El Loco Valdés, quien murió por las complicaciones del cáncer de piel que sufría desde el 2017.

Pero lo que llamó mucho la atención por parte de los fans de Manuel El Loco Valdés y Cristian Castro, fue como el cantante de 45 años se alejó del comediante de 89 años al verse afectado por el cáncer de piel, incluso sus hermanos mayores dieron a conocer la noticia, pero una razón poderosa para Cristian Castro fue la que hizo pensar a muchos.

Crstian Castro no convivió con su padre Manuel El Loco Valdés/Instagram, Agencia Reforma

Como algunos saben Cristian Castro se alejó de su padre debido a que jamás convivió con él, por lo que su hermano mayor Marcos Valdés justificó toda la ausencia del cantante tras la enfermedad de su padre, ya que era lógico que no sentía algún cariño por él.

Pero quienes no estuvieron para nada de acuerdo fueron los fans de Cristian Castro, quienes lo tacharon de mal hijo, ya que no estuvo presente en los problemas de Manuel El Loco Valdés, por lo que se llevó varias criticas aún cuando mostró sus condolencias por medio de un video donde lamenta la muerte del comediante.

