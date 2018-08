¡Qué bar ba ri dad! Cecilia Suárez pone en su lugar a senador

Ante el gran éxito que ha tenido su personaje de Paulina de la Mora, la actriz Cecilia Suárez fue invitada por Adela Micha a su programa La Saga, donde puso en "jaque" al senador Ernesto Cordero, quien también estuvo de invitado en dicho programa.

Adela Micha invitó a la actriz Cecilia Suárez a sentarse junto a Ernesto Cordero para hablar de porque él no la conocía. "Con todo respeto, tampoco me sorprende mucho, el mundo de la política no les permite enterarse de muchas cosas", manifestó Cecilia Suárez.

El senador Ernesto Cordero dijo que ella era muy generosa por ese comentario ya que momentos antes, todos en el estudio se lo 'habían acabado'. La actriz respondió: "No, pero entienda cómo se lo estoy diciendo".

El segundo momento incómodo ocurrió cuando Cecilia Suaréz le preguntó a Ernesto Cordero (sin hacer el peculiar tono de voz de Paulina de la Mora, claro) cuándo había sido la última vez que había ido al cine o al teatro. El senador respondió que al cine hacía un par de meses y al teatro 'hace muchísimo', entonces la actriz le hizo una recomendación:

Tienen tienen que ir para acercarse a los temas que nos preocupan y no nada más que se discuten ahí entre ustedes.

Luego de ese comentario el senador prometió ver La casa de las flores y continuaron charlando hasta que Cecilia le hizo otra pregunta incómoda a él: "Con todo respeto, ¿y usted cómo se va del servicio público sintiéndose tan repudiado?".

"No, no es cierto", respondió él.