Cecille, dispuesto a enfrentarse y ganar El retador

Los imitadores siempre han existido, casi desde que la televisión vio por primera vez la luz. Varios fueron los personajes que surgieron y enseguida se posicionaron en el gusto del público. Luego llegaron programas en los cuales entretenían a la audiencia a través del televisor. En la actualidad siguen apareciendo nuevos personajes que han ido tomado el lugar de aquellos que ya se retiraron. Es el caso de Cecille, que está a punto de figurar en el programa El retador.

La emisión dominical de Televisa se estrenó el pasado 15 de agosto. En ella desfilan personajes que compiten en diferentes disciplinas, como canto, baile e imitación. En esta última es donde el quintanarroense se está preparando en busca de ser el mejor.

Un imitador de Yuri y Cecille como la cantante Beyoncé

Lo que voy hacer es imitar a un personaje del medio musical como Yuri, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel”, dijo emocionado el joven imitador, drag queen y transformista.

Claudio Andrés Guzmán, nombre real de Cecille, compartió que su participación en el programa se dio de manera muy sencilla, porque recibió un mensaje a través de la red social de WhatsApp, situación que lo tomó por sorpresa ya que él no hizo casting, sin embargo, apuntó que de alguna manera lo comprendió porque en los seis años que lleva en el medio ha trabajado en Ciudad de México y quizá hayan visto su trabajo en algún show en CDMX.

No sabía ni siquiera del programa, ni que estuvieran haciendo casting, solo se comunicó conmigo gente de la producción, me invitaron hacer una prueba ya de manera personalizada, me explicaron de qué trataba mi participación y ya”, reveló.

La invitación a sintonizar El retador

El polifacético artista hizo la invitación para que no se pierdan las últimas semanas que restan de la emisión semanal trasmitida por el canal Las Estrellas, de Televisa, conducida por la actriz Consuelo Duval; con Lucero, Mijares e Itatí Cantoral como jueces.

De las ocho semanas que consta el show, ya van cinco, y en las que faltan estará Cecille tratando de meterse a ser el mejor o hacerse acreedor a una buena suma de dinero para seguir costeando su vestuario, “ya que es una carrera muy cara”, consideró.

Reconoció que la plataforma es buena porque al retador lo ven millones de personas, y esa fue unas de las razones por las que aceptó participar, puesto que este reconocimiento le ayudará para darse a conocer en más partes del país.

El imitador acompañado de la cantante Natalia Jiménez

Su paso por Bobo Producciones

Cecille recordó cuando fue parte de la empresa Bobo Producciones, del cantante Ari Borovoy, a la cual hizo un reconocimiento por haberlo hecho parte de sus filas por algún tiempo, pese a que la empresa dedicada a la representación de entretenimiento ha estado envuelta en escándalos por supuestos despidos injustificados, de agresiones por parte de su personal y sin contar la que unos meses se rumoró que presuntamente no pagó a los integrantes de JNS, OV7, e incluso a algunos colaboradores que se sumaron a la gira 90’s Pop Tour.

El imitador se mostró agradecido con esa compañía, sin embargo, siempre estuvo al tanto de todo lo que se dijo de esa sociedad que preside el exintegrante de OV7, ya que él aseguró nunca vivió por algo similar a lo que se publicó o se señaló directamente a la empresa y a Ari.

Yo sí me enteré de todo lo que se dijo de la empresa, pero yo nunca viví algo así, nuca me tocó ver nada fuera de lo normal, lo único que puedo decir es que el tiempo que estuve ahí fue bien padre”, aseveró el originario de Quintana Roo.

Cecille caracterizado como la cantante estadounidense Madona

En otro aspecto, el artista fue cuestionado respecto al contenido de algunos youtubers o compañeros suyos, que en ocasiones lo que le ofrecen a sus seguidores es un tanto ácido, tema del cual prefirió no opinar y se justificó al decir que no sigue a nadie ni ve sus contenidos, ya que siempre está enfocado en su trabajo y no se desgasta con algunos otros personajes polémicos.