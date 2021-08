Estados Unidos.- La empresaria Kylie Jenner está de fiesta, celebrando 24 años de edad, y un éxito inigualable dentro del mundo de la belleza y para conmemorarlo compartió una atrevida sesión de fotos que ha dejado sin habla a todos.

La menor del polémico, pero exitoso, clan Kardashian-Jenner se despojó de todo y se quedó solamente en una diminuta tanga dorada para lucir ese cuerpazo de impacto que tiene a todos rendidos a sus pies y recibió bastantes elogios.

Poco dejó para la imaginación Jenner con su nueva sesión, en la que aparece sin ropa y con el cuerpo pintado de dorado, una referencia al oro y su nueva colección de maquillaje inspirada en su cumpleaños.

Otro año consecutivo, Kylie Jenner decide lanzar una edición limitada de su maquillaje con un estilo completamente nuevo, en esta ocasión fue inspirada en el oro y lleva por nombre "The 24K Collection", disponible desde este martes 10 de agosto, día del cumpleaños de la influencer.

La reina de la belleza volvió a generar una revolución con el lanzamiento de su nueva línea de maquillaje, para esta incluyó una gran variedad de productos como una paleta de sombras con hermosos tonos repletos de glittler, glosses en tiernos colores, un gloss multifuncional en dorado, iluminador en color oro, delineadores brillantes y hasta una crema con brillo color dorado.

Celebra Kylie Jenner 24 años en tanguita y físico de impacto

Sin lugar a dudas, la colección perfecta para las tendencias actuales y la temporada de verano, aunque las sombras están pensadas también tomando en cuenta el próximo otoño e invierno y sus esperadas celebraciones.

Leer más: Ignacia Michelson hace atrevido topless en las playas de Miami, Florida

Kylie Jenner, estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians, continúa conquistando al público, desde hace años es una figura muy influyente en el medio del entretenimiento y sigue creciendo, destronando a sus famosas hermanas.