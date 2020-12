Celebra Madelaine Petsch ser la "impostora" en Among Us

Estados Unidos.- Festeja divertidamente Madelaine Petsch ser oficialmente "impostora" en el popular juego Among Us, aunque advierte que con esto es "oficial" que va a perder. Among Us se volvió mundialmente famoso durante los primeros meses de la pandemia de Covid-19.

Mediante un Storie subido a su cuenta oficial de Instagram, la actriz de la serie juvenil Riverdale subió una captura de pantalla en donde celebra grandemente ser la impostora en el videojuego de modo de fiesta multijugador en línea Among Us, el cual se popularizó por redes sociales durante la pandemia de SARS-CoV-2, debido a que muchos usuarios de estas plataformas virtuales subían memes y experiencias relacionadas al juego de la empresa estadounidense InnerSloth.

En la Storie subida por Madelaine Petsch se puede ver a la hermosa pelirroja entusiasmada con el hecho de ser el villano en una partida del mundialmente conocido videojuego, ya que se observa como abre grandemente la boca y levanta ambas manos con los puños para atrás en señal de que se alegra profundamente de haber sido merecedora a tan criminoso cargo.

"Prueba que he perdido oficialmente, impostor desliza hacia arriba para obtener una confirmación adicional", son las palabras que la hermosa actriz de Sightless escribió en su más reciente estado de Instagram, fotografía en la que aparece vestida de un suéter morado.

Como podemos ver, los famosos, al igual que nosotros los simples mortales, ocupan sus horas de tiempo libre, dejando de lado todas sus obligaciones en las pantallas y reflectores, en divertirse de la mejor manera posible y como mejor se les acomode.

En esta ocasión en especifico, pudimos ser testigos que, al igual que su papel de Cheryl Blossom en Riverdale, a Madelaine Petsch le gustan los retos que tengan que ver con el misterio y el crimen: todo un estuche de sorpresas.