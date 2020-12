Celebran su amor por la música mexicana, Reik y Christian Nodal deleitan con su versatilidad

Desde el día uno Reik ha tenido la curiosidad e inquietud de hacer cosas diferentes. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Gilberto "Bibi" Marín, se dieron a conocer en el 2005 con la exitosa balada "Yo quisiera" y aunque desde un principio se les encasilla como un grupo pop de baladas, poco a poco demostrarían que Reik era más que baladas. En los últimos han lanzado fascinantes colaboraciones musicales como "Me niego" con los puertorriqueños Wisin y Ozuna, "Amigos con derecho" con el colombiano Maluma, "Enemigos" con la española Aitana, "Un año", con el cantautor colombiano Sebastián Yatra, "One more time (Otra vez)" con la fabulosa banda de K-pop Super Junior y muchas más.

Una vez más Reik sorprende a sus millones de fans y a toda la industria musical, con el lanzamiento de "Poco" junto al joven cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal, siendo la primera canción de mariachi que graban. "Estamos bien orgullosos de esa música, esa música si crecimos oyéndola, si crecimos cantándola y tocándola toda la vida desde chiquitos", expresó Jesús Navarro, vocalista de la banda en una charla con Debate.

"Nosotros crecimos escuchando mucha banda, mucha regional, mucho 'taca taca', mucho mariachi, tenemos un amor y un respeto por ese mundo, por esa música y por esa cultura y ahora, que de pronto sucede que somos el artista (mexicano) más escuchado en el mundo, pues que padre poder girar esa atención para esta música y esta cultura que nos llena de orgullo y que nos debe de llenar de orgullo a todos los mexicanos".

Un mal de amores fue el pretexto ideal para que Reik, la agrupación mexicana más escuchada a nivel mundial y Christian Nodal, la máxima figura de la nueva generación de Regional Mexicano, se unan para presentar "Poco".

Julio Ramírez, compositor y guitarrista, recordó que hace un tiempo muchos cantantes y agrupaciones estaban en los primeros lugares de los charts (listas de popularidad) con canciones del género urbano o baladas, cuando de pronto, Christian Nodal sorprendió a todos ocupando los primeros lugares de dichos charts con una canción Regional Mexicana, "y eso es muy poco común, sobre todo para los tiempos ahorita donde chartean casi todas las canciones urbanas, entonces desde ahí, creo que te para la oreja y dices '¿quién es este cuate?'", mencionó Julio.

Reik cuenta con seis álbumes de estudio, dos álbumes en vivo y dos EPs conceptuales los cuales han sido certificados por altas ventas en México, Latinoamérica, España y Estados Unidos. Foto: cortesía Sony Music México.

El compositor originario de Mexicali, Baja California, nos compartió que la agrupación se había reunido en la ciudad de Los Ángeles, California para crear nueva música y en dicha reunión, comenzaron a componer el tema "Poco". Conociendo ya la trayectoria de Nodal y ser admiradores de su música, grabaron la canción y se la mandaron esperando que le gustaría y así, poder grabarla juntos. "Y le gustó muchísimo", dijo Julio Ramírez. (Reik sorprende con su colaboración con Grupo Firme, en el tema "Con la falta que me haces").

Posteriormente Christian Nodal se unió a la composición del tema (el cual quedó totalmente diferente a como había sido grabado por Reik en un principio).

"Sentíamos que era mucho más honesto, mucho más cool si él se convertía en parte de y la canción, podría terminar siendo en esencia de verdad de los dos", argumentó Julio. Una vez grabada este grupo de talentosos artistas mexicanos, decidieron hacer una versión mariachi y una versión más pop. "El hecho de hacer mariachi a nosotros nos fascina, nos encanta el mariachi, nos encanta la música mexicana, nos encantan esas canciones que son ya patrimonio de México, nosotros nunca habíamos hecho algo así en realidad y por eso creo que es más emocionante".

La primera grabación de Reik al son del mariachi

Cabe mencionar que Reik había tenido antes del lanzamiento de "Poco", otros acercamientos a este género musical, como el EP "De México", donde hicieron covers de clásicos del regional pero acústicos, muy al estilo del grupo a nuestro estilo. Dicho EP marcaría el paso para su sencillo "Con la falta que me haces" en colaboración con Grupo Firme. "Pero lo de mariachi no lo habíamos hecho, estamos súper contentos".

Te puedo decir que Christian aparte de talentoso es un gran chavo, súper buena gente, terminamos en realidad convirtiéndonos en buenos amigos durante la filmación de los dos videos, porque fueron dos días, todo el día conviviendo juntos y eso terminó con guitarra en mano y tequilitas y pasándola bien ya como amigos.

"Poco" es la reunión de dos grandes en la música actual mexicana, quienes unen fuerzas por primera vez al escribir este tema al que sumaron a Andrés Torres & Mauricio Rengifo (productores de "Despacito"), además del reconocido compositor y artista Camilo. Inesperada y sorpresiva, esta unión viene a cerrar los lanzamientos de Reik para este 2020.

La agrupación que por 16 años ha marcado tendencia y lanzado más de 30 colaboraciones, es muy meticulosa con cada proyecto musical que lleva a cabo. "A la hora de trabajar, escoger muy bien lo que queremos trabajar, escoger muy bien lo que queremos lanzar, lo que queremos presumir, lo que queremos que nos siga definiendo", mencionó el guitarrista y compositor "Bibi" Marín.

Conscientes están que no por el hecho de sacar más canciones, significa "que vamos a ser más exitosos, a lo mejor hay que pulirlas bien, hay que escribir mejor, hay que escogerlas bien, a lo mejor incluso las colaboraciones escogerlas bien también, podemos lograr muchísimas cosas y afortunadamente para nosotros, así lo hemos estado haciendo últimamente".

Por otra parte el vocalista de Reik resaltó que desde antes que estuviera de moda, que los artistas pop "brincaran" de género e hicieran cosas diferentes, ellos ya tenían el interés en hacer cosas diferentes. "En nuestros primeros discos estaban las baladas, que era lo que la gente quería oír en ese momento, pero también siempre había una cosa extraña de jazz o bossa nova o electro pop, siempre hemos tenido la curiosidad y la inquietud de experimentar y cuando de pronto llegan los artistas urbanos, se abren todas estas puertas y se abre también este mundo de posibilidades para los artistas de ser creativos en otras formas".

Cuando llegó el fenómeno del género urbano, "nosotros estábamos listos para entrarle", señaló Jesús Navarro.

A pesar de que en el mundo del reguetón fue un proceso de adaptación mucho más complicado, también nos encontramos con que en el ambiente del mundo urbano, hay mucha buena onda y mucha disposición si uno viene con humildad.

Para la banda mexicana fue todo un reto el fusionarse en este género musical: "tanto para mí en cuestión de interpretación, hasta para los chavos (Julio y "Bibi") en cuestión de escribir, de producir y de encontrar maneras de mantener nuestro sonido relevante, fue si no difícil, fue súper laborioso, como nunca había sido en nuestra vida ninguna producción".

El poder haber hecho todo esto (sus colaboraciones en el reguetón) y que el público lo recibiera tan bien, "fue un boom para nosotros y llevó a la banda a un nivel donde no estábamos, francamente no habíamos podido llegar, ahora nos dimos el permiso de empezar a buscar colaboraciones con artistas del Regional Mexicano, porque estamos bien orgullosos de esa música".