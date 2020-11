Celebrando a la leyenda viviente Leo Dan, varias generaciones honran su vida

Leo Dan considera que debemos agradecerle a la mamá de Carlos Rivera, por el dueto que grabaron para su nuevo álbum "Celebrando a una leyenda, segunda parte", con el que se festejan más de 55 años de la excepcional carrera artística del cantautor argentino. En una charla vía Zoom con Debate contó: "la mamá le dijo, según la versión que me llegó a mí, 'si no grabas con Leo Dan, no te voy a cocinar más', algo así le dijo".

Cantante, compositor, actor, conductor de televisión, político e ícono total de la canción latinoamericana para múltiples generaciones, eso y más es Leo Dan, quien lanzó "Celebrando a una leyenda, segunda parte", un álbum donde el querido y respetado argentino está acompañado con grandes amigos e íconos de la música, quienes celebran a esta leyenda de 78 años de edad. Uno de estos amigos es el cantautor mexicano Carlos Rivera, con quien grabó uno de sus grandes clásicos musicales, "Esa pared" a ritmo de bolero.

Realmente esto fue un gran acierto, Carlitos es una persona muy querida y famosa, es un aporte muy importante para el disco, ha sido, lo es y lo va a seguir siendo.

Y la versión que le llegó al señor Leo Dan sobre que su dueto con Carlos Rivera se logró gracias a su mamá, fue corroborada por el mismo intérprete mexicano en sus redes sociales: "hace tiempo mi mamá me decía que ¿por qué no hacía un dueto con Leo Dan? Así que cuando recibí esta invitación no me pude negar. Además, en una nueva versión en bolero de este himno al amor, espero que les guste tanto como a mi mamá y a mí".

En esta segunda parte de su aclamado proyecto "Celebrando a una leyenda", el cantautor argentino grabó sus memorables canciones con cantantes y agrupaciones de diversos géneros musicales y distintas generaciones, todos reunidos en un solo álbum para celebrar a la leyenda viviente Leo Dan.

Con Daniela Romo grabó "Nunca me impedirás amarte", con Amanda Miguel "Ojos azules", con Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey el tema "Pero Raquel". También podemos deleitarnos con "Solo una vez" en colaboración con Pandora, "Libre, solterito y sin nadie" a dueto con Dr. Shenka, "Niña, ¿qué tienen tus ojos?", con Río Roma, y muchos duetos más.

"Las canciones nosotros las escogemos, por ejemplo, 20 o 30 canciones y se las mandamos a la gente que va a ser partícipe del proyecto y ellos son los que eligen los temas, ellos son los que ponen las condiciones, y hemos tenido mucha suerte, porque creo que han elegido canciones lindas que la gente las ha hecho famosas, estamos bendecidos porque las cosas que están pasando son muy buenas, quiere decir que los artistas han elegido buenas canciones y yo me he adaptado a ellos de una manera muy especial", explicó el maestro Leo Dan (cuyo nombre verdadero es Leopoldo Dante Tévez).

Leo Dan se dice sorprendido porque, "yo no sabía que los chicos me querían mucho y me respetaban mucho". Las nuevas generaciones sienten gran admiración por el intérprete, además de ser toda una influencia musical y personal.

Recordó que en la primera parte de "Celebrando a una leyenda", que fue lanzada en 2018, grabó la canción Yo sé que no es feliz junto a la agrupación juvenil mexicana Matisse, "chicos jóvenes, se sentían bien nerviosos con ese miedo, con esa responsabilidad, inclusive hasta Andrés Cepeda, de Colombia, se trababa porque se sentía muy emocionado (de grabar junto a él), pero gracias a Dios todo salió bien, yo creo que mi experiencia me ha servido mucho para poder adaptarme y podernos controlar".

Una charla con el humor y los consejos de Leo Dan

En esta amena charla Leo Dan no solo nos compartió sobre este proyecto musical, también compartió su opinión sobre la pandemia, la vacuna que quieren aplicar sin estar probadas, sobre su fe, sobre lo realmente valioso e importante en esta vida y claro, no dudó en bromear desde que se conectó a la reunión virtual programada a través de zoom, desde la comodidad de su hogar, ayudado por una de sus hijas.

Cuando el cantautor apareció al otro lado de la pantalla, lo hizo con una gran sonrisa y usando sus característicos lentes de sol. Aunque uno puede ponerse nervioso al tener conversar con una persona de la talla de Leo Dan (quien tiene 78 años de edad), desde un inicio se encargó de crear un ambiente relajado, agradeciendo por todo lo que la vida le ha dado. Al hablar de la pandemia de Covid-19, primero bromeó un poco: "yo descubrí que mi mujer es una cocinera extraordinaria y que había sido muy simpática mi mujer". Posteriormente manifestó:

Esta pandemia para mí y para mí esposa es un invento de los malos, Dios quizá lo haya permitido esto para que nos unamos más, para que aprendamos más, pero yo creo que esto es algo que inventaron los malos para ver cómo reaccionamos, yo creo que es un negocio, esa es mi opinión.

Tras más de 70 álbumes lanzados y un aproximado de mil composiciones realizadas, Leo Dan ha hecho de su carrera un monumento. Y esto se ve reflejado con la exquisita selección que el cantante hizo para esta segunda parte de "Celebrando a una Leyenda". Foto: cortesía Sony Music México

Leo Dan contó que en su natal Argentina quieren aplicar una vacuna que no ha sido probada, además de que los diputados de aquel país de Sudamérica, apoyan una ley que señala que en caso de morir aquella persona que reciba la vacuna, sus familiares no tienen derecho a reclamar, juzgar o hacer juicio a las industrias farmacéuticas. "Los argentinos no tiene derecho de ver de qué está formada la vacuna, además de que te exigen que tienes que ponerte la vacuna, para mí es una cosa que no entra en mis razonamientos, para mí mejor vacuna es el salmo 91".

Por otra parte, con su nuevo álbum "Celebrando a una leyenda, segunda parte", Leo Dan espera "haber aportado algo, hemos tratado de hacer las cosas bien, hemos hecho un esfuerzo grande, creemos en este material, por eso estamos tratando de que la gente lo escuche, lo juzgue, los acepte, lo disfrute, esa es la misión de todos los artistas, me imagino que todos los artistas buscamos eso".

Yo no estoy en desacuerdo con gente que hace las cosas para ganar dinero, pero si es importante que la gente tiene que saber que la vida no es el 'dios dinero', la vida es ayudarnos unos a otros, nosotros tenemos la bendición del cielo de que siempre nos cae algo de algún lado y lo compartimos, esa tendría que ser la misión de cada uno de nosotros, ayudar a quien menos tiene, pero orientarlos, enseñarles a pescar, no darles el pescado como dicen.