Celebridades mexicanas que no sabías que eran familiares

El mundo del espectáculo mexicano está consolidados por artistas que guardan lazos familiares entre sí. Algunos de ellos son facilmente reconocidos por su parecido como el caso de Eugenio Derbez y todos sus hijos, mientras que otras relaciones familiares no son tan conocidas.

A continuación te dejamos una lista de celebridades mexicanas que tal vez no sabías que son familiares.

Marco Antonio Regil y Bárbara de Regil

El famoso locutor y presentador mexicano Marco Antonio Regil es primo de Bárbara de Regil, actriz de cine y televisión, conocida por su personaje "Rosario", en la adaptación mexicana de la serie original colombiana "Rosario Tijeras".

Marco Antonio Regil y Bárbara de Regil son primos | Instagram

Cristian Castro y Sofía Castro

Sofía Castro, primogénita de Angélica Rivera la ex primera dama de México y actriz mexicana, es prima del cantante Cristian Castro; Sofía Castro es hija de "El Güero" Castro, hermano de Verónica Castro, madre de Cristian Castro.

Cristian Castro y Sofía Castro son primos | Instagram

En 2016, Sofía Castro admitió en una entrevista que su relación con su tía Verónica Castro es nula. "No te puedo decir que tengo malos recuerdos cuando estaba chica porque siempre tuvimos una muy buena relación; siempre nos invitaba a su casa y nos quedábamos con ella, sin embargo, tengo que decir que hoy por hoy no tengo una buena relación."

Regina Blandón y Roberto Blandón

Bien dicen que el talento viene en la sangre, y este es el caso de la actriz mexicana Regina Blandón, quien es la hija del actor de telenovelas Roberto Blandón. Nació en la Ciudad de México el 25 de julio de 1990, y tiene 29 años.

Regina Blandón y su padre Roberto Blandón | Especial

Regina es reconocida por su famoso papel de Bibi, en la Familia P. Luche, además ha participado en diferentes películas, programas de televisión, obras de teatro. Actualmente, protagoniza la mini serie en Netflix "Historia de un crimen: la búsqueda", sobre el caso de la desaparición de la niña Paulette Gebara Farah.

Roberto Blandón al inició de la carrera de su hija no estuvo de acuerdo "Mi papá me dijo, no vas a ser actriz porque es la peor carrera del mundo y no", comentó Regina Blandón en una entrevista con Ñam Ñam Extravaganza (2019).

Óscar Ortiz de Pinedo y Jorge Órtiz de Pinedo

Jorge Órtiz de Pinedo, comediante y actor mexicano conocido por trabajar en series de televisión como Dr. Cándido Pérez o en Una familia de diez, donde es el padre de familia Plácido López Turrubiates.

Jorge es hijo de los actores Óscar Ortiz de Pinedo y Lupita Pallás. Además, es miembro de una familia dedicada a las artes escénicas, actores, músicos, cantantes, escritores, directores de escena, escenógrafos y empresarios.

Óscar Ortiz de Pinedo y su hijo Jorge Órtiz de Pinedo | Especial

Radamés de Jesús y Carmen Montejo

Carmen Montejo, primer actriz mexicana fue abuela del comediante y conductor del programa Guerra de Chistes, Radamés de Jesús.

Radamés de Jesús con su abuela Carmen Montejo | Especial

Marina de Tavira y José Marina de Tavira

Marina de Taravira tiene una larga lista de familiares en el medio artistico e intelectuales, uno de ellos es José María de Tavira, primo de Marina. José María es un actor que en 2008 protagonizó junto a Ana Claudia Talancón y Daniel Giménez Cacho la cinta mexicana "Arráncame la vida" (2008).

Marina de Tavira y José Marina de Tavira son primos | Especial

Paola Núñez y Rafael Amaya

Otro lazo familiar de primos es la relación de la actriz Paola Núñez con Rafael Amaya, protagonista de "El Señor de los Cielos" (2013). Rafael ha mencionado ser quien alentó a Núñez a viajar de Tijuana a la Ciudad de México para comenzar una carrera en la actuación.

Paola Núñez y Rafael Amaya son primos | Fuente: MEZCALENT

Mane de la Parra y Alondra de la Parra

El actor mexicano Mane de la Parra tiene una hermana que es reconocida directora de orquesta mexicana, llamada Alondra de la Parra.

Mane de la Parra y Alondra de la Parra, directora de orquesta | Instagram

Maité Perroni y Pablo Perroni

Maité Perroni y Pablo Perroni son actores que comparten el mismo apellido, pero no son hermanos, son primos. El actor estuvo casado con la ex estrella de Timbiriche Mariana Garza.

Maité Perroni y Pablo Perroni son primos | Fuente: MEZCALENT

Kuno Becker y María Félix

Uno de los lazos familiares que tal vez no conocías, es el parentesco entre tía abuela y sobrino nieto de la fallecida diva de México María Félix con el actor Kuno Becker, ella fue su tía abuela.

María Félix es tía abuela de Kuno Becker | Especial

A pesar de ser familiares, Becker ha dejado claro que no tenía una relación buena con la actriz de gran fama internacional de la "época del cine de oro mexicano". La información de su relación salió a la luz en 2002, cuando falleció la María Félix.

Mario Bautista y Fey

El cantante Mario Bautista que se abrió paso por la música solo a través de redes sociales, es primo de la también cantante Fey. Bautista ha preferido no hacer mucho ruido con esta relación y sobresalir por su propio talento.

Mario Bautista y su prima Fey | Especial

Mario Alberto Bautista Gil destaca que muchas personas se sorprenden al conocer que es primo de María Fernanda Blázquez Gil, ya que la cantante tiene una carrera consolidada. Mario Bautista ha declarado que su prima siempre ha estado dispuesta a darle consejos.

Gael García Bernal y Joaquín Pardavé

Joaquín Pardavé Arce fue un actor, director, cantautor, compositor, comediante y guionista de la Época de Oro del cine mexicano y es tío abuelo de Gael García Bernal, actor, productor y director mexicano.

Gael García Bernal y su tío abuelo Joaquín Pardavé | Especial

Eugenio Derbez y Sylvia Eugenia Derbez

Todos conocen al reconocido actor de comedia Eugenio Derbez, hijo de la actriz de la llamada Época de Oro del cine mexicano Silvia Derbez, pero lo que quizás no sabías es que el actor tiene una hermana de nombre Sylvia que también esta bajo los reflectores.

Sylvia Derbez y Eugenio Derbez hermanos | Especial

Sylvia Eugenia Derbez, es una actriz, creadora escénica y performer. Estudió arte dramático en la Ciudad de México. Ha hecho telenovelas, series, películas y teatro. También participó en el programa más famoso de su hermano La Familia P.Luche, interpretando a Doña Chela, la administradora del edificio.