Celebridades que han abusado del Photoshop y han quedado al descubierto

Bien dicen que no todo lo que brilla es oro. Para nadie es un secreto que muchas celebridades de la televisión, de la música y del cine, recurren al uso del Photoshop para lucir divinas en las fotografías que comparten en sus redes sociales; asimismo cuando aparecen en "x" o "y" revista de prestigio, sus imágenes son retocadas digitalmente para resaltar sus atributos físicos. En varias ocasiones estas famosas han quedado al descubierto ante el notorio abuso (y erróneo) uso del Photoshop.

Las integrantes del Clan Kardashian-Jenner, son las reinas del Photoshop; la gran mayoría de las fotografías (por no decir que todas), que cada una de las estrellas del reality show "Keeping up with the Kardashians" comparten en sus respectivas redes sociales están editadas, ya sea con un filtro para lucir un rostro espectacular o una edición para hacer más diminuta sus cinturas o aumentar sus atributos.

Por ejemplo, la socialité y empresaria Kim Kardashian (quien presuntamente se está divorciando de su esposo, el rapero Kanye West), compartió hace un tiempo una fotografía en su feed de Instagram junto a la modelo Blac Chyna, mamá de la hija de su hermano menor Rob Kardashian. En esa imagen la hermana de Kylie Jenner presumía su abdomen de acero y su "diminuta" cintura, sin embargo, hubo un error en la edición que hizo: el riel de la puerta se desalineó un poco en donde su cintura fue alterada.

La gran mayoría de las fotos de Kim Kardashian están editadas. Foto: Instagram @kimkardashian

Algo similar, pero aún más notorio, le pasó a la ex estrella de Disney Lindsay Lohan; en sus redes sociales compartió una selfie que se tomó en el espejo, mostrando una diminuta cintura. Pero justo en la cadera se puede ver que hay un pequeño desvío y que la imágen no sigue la linea natural del cuerpo.

Así o más notorio el abuso de Photoshop de Lindsay Lohan.

Aunque no lo puedas creer Beyoncé, una de las mujeres más hermosas de la industria musical, no está conforme con su cuerpo al 100 por ciento y para muestra, una fotografía que publicó en su perfil de Instagram, donde alteró los muslos de sus piernas.

A Beyoncé no le gustan los muslos de sus piernas. Foto: Instagram @beyonce

La joven actriz estadounidense Zendaya Maree Stoermer Coleman, mejor conocida como Zendaya, en una sesión fotográfica para la revista Modeliste, lució una figura muy distinta. Gracias a la magia del Photoshop, su cadera aumentó. En su caso, las fotos fueron alteradas por los diseñadores de la revista. En su cuenta de Instagram la actriz de la película "Spider-Man: lejos de casa", publicó la imagen con este mensaje:

Estas son las cosas que hacen que las mujeres sean conscientes de sí mismas, que se crean los ideales poco realistas de belleza que tenemos, cualquiera que sepa quién soy, sabe que estoy a favor del amor sincero y puro, así que me propuse enseñar la imagen real y me encanta.

Zendaya mostró su verdadera figura.

La actriz estadounidense Miranda Kerr, ex esposa del actor de Hollywood Orlando Bloom y actualmente esposa de Evan Spiegel, fundador de Snapchat, es otra de las mujeres más bellas del medio del espectáculo, pero también ha recurrido a la edición de sus fotos antes de publicarlas en redes sociales. En este caso se pueden ver cómo las líneas de la alfombra se mueven alrededor de su silueta.