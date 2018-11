Celia Lora confiesa tener mucho tiempo viviendo en celibato

Celia Lora suele compartir con sus miles de seguidores de Instagram, provocativas fotografías donde luce sus sexys encantos, sin embargo, no muchos podrían haberse imaginado lo que la hija del rockero Alex Lora (El Tri) confesó en entrevista para Univisión Entretenimiento.

La modelo Celia Lora reveló que tiene mucho tiempo viviendo en celibato, por la mala experiencia que ha tenido con los hombres.

Bendito sea Dios, estoy soltera y no me interesa tener una relación, ya no recuerdo exactamente desde cuándo estoy en celibato.