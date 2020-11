Celia Lora: Golpes, homofobia y homicidio culposo, algunas de sus polémicas

CDMX.- La popular modelo Celia Lora, hija Alex Lora, vocalista de la banda "El Tri", se caracteriza además de su escultural belleza que atrapa la atención de cualquier persona, por generar polémicas de todo tipo que terminan metiéndola en el ojo del huracán.

Fama es fama sea buena o mala, dicen algunos por ahí, pero más allá de eso la guapa mexicana ha mostrado que es una mujer con carácter y se defiende de lo que considera injusticias, o de comentarios que no le agradan; algo que le ha causado ciertos problemas.

Por todo eso, y porque Debate sabe que millones de personas son fieles seguidores de la atractiva mujer de 37 años, a continuación podrás encontrar sus mejores escándalos. ¿Estás list@?

Uno de sus episodios más ligeros en cuanto a escándalos se trata, todo comenzó durante un encuentro accidental de la modelo con la conductora Martha Figueroa en un restaurante de la Ciudad de México (CDMX)

El pleito, según la comunicadora de espectáculos, comenzó cuando le dijo a la hija de Alex Lora que su único talento es posar con poca ropa en revistas para caballeros, a lo que esta reaccionó molesta soltándole un golpe. Figueroa terminó con la nariz inflamada y usando collarín médico.

Yo llegué, pedí una mesa y en lo que estaba ahí esperando en la entrada a que me asignaran mi mesa que pasaron, se paró (Celia Lora) enfrente de mí con un celular hablando y me empujó, dijo Figueroa a Tribuna.

La agredida cuenta que después de esto, no le prestó importancia a la situación, por lo que Lora "se regresó" para golpearla de nuevo.

En esta caso Celia Lora se hospedó en un reconocio hotel del puerto de Mazatlán, Sinaloa, al norte de México, lugar cuyos guardias de seguridad supuestamente habrían agredido con insultos homofóbicos a un acompañante de la fémina.

La hija de Alex y Chela aseguró mediante un video subido a sus redes sociales que fue golpeada por los trabajadoes del Hotel RIU. Según la versión de la playmate, todo comenzó cuando invitó a uno de sus amigos a pasar la noche en su habitación, pero empleados de la cadena hotelera lo impidieron presuntamente por su orientación sexual.

Me dijeron que se quería colar… C$%&/ tu p%&* hotel cuesta 40 mil pesos la noche, ahorita mismo te lo pago… Le empezaron a pegar a él, me empezaron a pegar a mí, ya estoy harta de la homofobia”, exclamó.