Celia Lora a lado de Chucky El Muñeco Diabólico hace reír a todos sus fans

Celia Lora de 38 años de edad de nueva cuenta vuelve hacer ruido en las redes sociales y no por alguna foto donde se le vea de lo más guapa, sino por un video donde se le ve a lado del mismo Chucky con quien bromea un poco para su cuenta de Tik Tok.

En el video se puede ver tanto a la hija de Alex Lora, así como al muñeco infernal de exitosas películas y haciendo un diálogo en inglés lo que causó la risa de sus millones de seguidores, pues más de uno no sabía que Celia Lora tenía ese lado cómico que hace reír a todos, además siempre se le ve con ropa muy cómoda desde su hogar.

"Celia lora me gustaria ser chuqui para estar a tu lado preciosa", "Wey yo pensé que ya no le hablabas a la chuky Montes te amo Celia", "Preciosa corazón la felicito eres muy hermosa corazón", "Como quisiera ser el chuky", "Que tiene él que no tenga yo!... Bueno si lo sé pero solo pase por un saludo, querida!!", escriben las redes.

Otra de las cosas por las que Celia Lora es muy querida en el mundo del espectáculo ha sido por ser una mujer muy franca y esto lo demostró en La Casa de Los Famosos donde sacó su verdadera personalidad, aunque a muchos no les gustó como la misma Alicia Machado quien tuvo varias diferencias con ella en todo momento.

Además, Celia Lora es famosa por sus fiestas en diversos antros de México, donde es invitada para darles publicidad y es que a la modelo le pagan para que lleve su personalidad al evento y así más personas puedan acudir al lugar que ella promociona.

Una mujer soltera

Algo que también ha caracterizado a Celia Lora desde hace tiempo es que no quiere estar en una relación en estos momentos, pues ella ha dicho que le da flojera estar con un hombre, por lo que prefiere invertir su tiempo en viajes los cuales disfruta al máximo, en especial las playas, pues es en esos lugares donde se pone sus mejores bañadores.