Celia Lora a punto de enseñar sus enormes pechos con pequeña blusa

Celia Lora vuelve a subir la temperatura en redes sociales pues la reality star compartió una foto muy ardiente donde sus pechos están a punto de salirse ganando más de cien mil likes en pocos minutos.

Y es que como todos saben la hija de Álex Lora se ha convertido en toda una celebridad por sus descomunales pechos los cuales presume en cada momento en Instagram incluso le han dado la oportunidad de aparecer en Playboy.

Por si fuera poca la vida de la socialité no es solo fiesta pues se encuentra preparando una línea de bikinis para mujeres con enormes pechos además de preparar videos eróticos donde aparece totalmente desnuda dejando en claro que sabe explotar de la mejor manera su sexy cuerpo.

O sea me voy encuerando como seduciendo a la cámara tan tan, yo sola no es porno en si, dijo Celia Lora en el programa de Jaitovich.

Además aseguró en el mismo programa que está preparando un nuevo proyecto pero aún no puede decir nada por lo que sus fans esperan con ansias que lo revele y es que podría ser algo mucho más explosivo que los realitys que ha hecho.

Para los que no saben Celia es una mujer soltera y ha dicho en reiteradas ocasiones que no está en busca del amor pues no es su prioridad muchos menos formar una familia ya que lo que más le apasiona es salir de viaje.

He tenido tres novios en mi vida y realmente no es algo que yo busque ni me haga la realización de mi vida casarme y tener hijos no lo es a mi lo que me hace feliz en la vida es viajar y estar sola dijo en una entrevista para la Ke Buena.

Algunos de los programas donde se le ha visto a la seductora mujer han sido 'Lucky Ladies' y 'Acapulco Shore', donde el público ha conocido más acerca de su personalidad.

Cabe mencionar que otra de las mujeres que ha ganado popularidad por quitarse la ropa e incluso tiene su propia página con contenido exclusivo es su colega Suzy Cortez, quien ha llevado su trasero brasileño a Instagram y Twitter desatando la locura por sus escandalosas poses.

Recordemos que Celia Lora estuvo en el ojo del huracán en 2010 luego de ser detenida por haber atropellado a un hombre quien falleció por las múltiples fracturas que presentó, por lo que la famosa pasó unos meses recluida creando un gran escándalo en la prensa mexicana.