Celia Lora adelanta su fiesta de cumpleaños con una cena entre amigos

Celia Lora ya adelantó su cumpleaños número 39 y es que fue a cenar con sus amigos más cercanos del espectáculo mexicano como El Potro de Acapulco Shore, así como Lizbeth Rodríguez con quien hizo una gran amistad desde hace varios meses por lo que todos se tomaron el tiempo de pasar una velada con ella.

En un video que subió a su cuenta de Instagram se puede ver a Celia Lora muy feliz a punto de apagar las velas de una rebanada de pastel que le llevaron hasta su mesa donde se puede ver a su círculo de amigos en dicho momento tan especial, además de una festejada demasiado guapa como siempre.

Aunque no se sabe si la también modelo Playboy se va a festejar en grande como siempre lo ha hecho, muchos de sus fans desearían salir con ella en su fiesta de cumpleaños, pues como ya lo saben se ha convertido en la reina de la fiesta desde hace años, pues no por nada los centro nocturnos la contratan para que sea la invitada especial de la noche.

A pesar de que Celia Lora se sigue divirtiendo en los antros sus padres Alex y Chela Lora no dejan de preocuparse por ella, pues en una entrevista confesó que le siguen marcando para saber a qué horas se irá a casa a dormir, por si fuera poco también dijo que muchas veces no toma las llamadas para no preocuparlos, pero es peor, ya que se molestan aún más.

Otra de las cosas que esperan los fans de la bella chica de ojos azules, es que realice nuevos proyectos para este 2022, como verla en más portadas de revista para caballeros o que haga más colaboraciones tanto en su canal como en sus páginas privadas, pues su contenido ha gustado demasiado al público.

Además Celia Lora está consciente de que no quiere una relación en estos momentos pues ella ha dicho en reiteradas ocasiones que cualquier hombre miente y prueba de ello ha sido por los mensajes que le mandan a sus redes sociales donde la mayoría son hombres casados.

