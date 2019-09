Celia Lora agradece a Hugh Hefner por haberle cambiado la vida

Celia Lora recordó a uno de los iconos de la industria erótica más importante de todos los tiempos se trata de Hugh Hefner, creador de la revista Playboy quien falleció hace dos años por causas naturales a los 91 años de edad.

Fue en Instagram donde Celia publicó varias fotos del magnate quien revolucionó la sexualidad y a quien agradeció por haber existido, pues como todos saben la hija de Álex Lora ha posado en varias ocasiones para la revista de caballeros.

Hoy hace 2 años te fuiste #patron Gracias a ti el mundo hoy es diferente, pero sobre todo mi vida. Te amo hoy, mañana y siempre @hughhefner el único jefe, escribió Celia sobre las fotos del empresario.

Como todos saben Celia se ha dedicado a realizar varios desnudos donde presume su espectacular cuerpo con atrevidas lencerías o completamente desnuda dejando a más de uno con la boca abierta debido a la belleza que derrocha.

Recordemos que hace unos días el nombre de Celia Lora estuvo en boca de todos pues fue arrestada por alterar el orden público en las playas de Cancún, aunque minutos después fue liberada, aunque su madre se molestó demasiado y salió en su defensa.

"Es indignante y con una impotencia terrible de ver ese abuso y ese maltrato a Celia porque realmente, bueno estoy así que no puedo no hablar, porque es un abuso definitivamente de la autoridad y ver el riesgo que Celia corrió"..., dijo Celia en el programa Ventaneando.

Por su parte Celia Lora habló con el programa Sale el sol y habló sobre su detención la cual dio la vuelta en redes sociales.

No estaba haciendo absolutamente nada en las fotos se ve perfectamente claro me estoy queriendo subir al coche de mi amigo a los dos nos agarran bueno a él no casualmente no..., dijo Celia.