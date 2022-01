Celia Lora celebra diez años en Playboy con una majestuosa portada de lujo

Celia Lora de 38 años de edad hizo lo que muchos esperaban desde hace tiempo y fue realizar un en vivo donde dio a conocer varias sorpresas, entre ellas que festeja 10 años trabajando con Playboy México donde dejó en claro que ya salió su nueva portada donde asegura dará mucho de que hablar.

Es por eso que realizó el en vivo en su cuenta de Instagram, para dar a conocer que una vez más modeló para la revista del conejito, además de contenido nuevo por parte de sus diversas páginas privadas donde le ha ido muy bien, pues Celia Lora es una estrella en ese mundo.

Se celebran varias cosas gracias a Dios la vida se celebra que Playboy cumple 20 años en México y yo cumplo diez en trabajar en la marca que soy muy feliz de hacerlo, dice Celia Lora en su video el cual alcanzó más de 120 mil reproducciones al momento de la redacción.

Para quienes no lo saben la modelo mexicana desde muy joven deseaba salir en la famosa portada, incluso la primera que llegó a tener en sus manos fue una de la actriz estadounidense Denise Richards, lo cual le pareció grandiosa pues lucía como una diosa.

Cuando yo tenía 16 yo la empecé a comprar esa siempre la cuento y yo siempre decía 'wow yo me quisiera ver así', la primera que compré fue de Denise Richards decía yo quiero ser así y yo me vestía así en Halloween y era así mi onda y pues gracias a Dios se me cumplió, dijo la reality star en redes.

Como era de esperarse el público la felicitó y le deseó la mejor de las suertes a la guapa mujer quien siempre ha sido considerada un símbolo de exuberancia máxima, pues representa a una mujer coqueta, pero moderna.

"Felicidades, mi niña, la portada les quedo poca madre", "Hola hermosa saludos desde Perú un beso", "Estas hermosa Celia que ganas tengo de conocerte en persona algún día", "Hola saludos desde la paz bcs tu amigo Moisés eres muy hermosa", le escriben en la publicación a la también hija de Álex Lora.

