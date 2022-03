Celia Lora como una Gatúbela con su bañador de leopardo apretadito

Celia Lora de 38 años de edad, te pondrá en calor cuando veas la foto que publicó en sus redes sociales con un bañador de leopardo estilo animal print, con el que no dejó nada a la imaginación, pues se mira espectacular en todos los aspectos desde físico hasta mirada penetrante.

Dicho bañador es de su nueva línea de bañadores para dama con medidas de busto grande, pues desde hace tiempo estaba enfocada en este proyecto, y ahora que lo logró está muy feliz, ya que abre su nueva faceta como empresaria, además como era de esperarse Celia Lora es quien los modela.

"Que guapa es está señorita y muy sexy, saludos desde Perú, éxitos y bendiciones", "Muriendo lentamente viendo este cuerpo tan hermoso... sólo los dioses pudieron esculpir un cuerpo así", "Eres una chulada eres el deseo de todo hombre", "Cada día me enamoro más de ti mi amor eres mi deseo de mis días y noches tu hermosa mujer", le escriben en la foto que alcanzó más de ochenta mil likes.

Para quienes no lo saben, la modelo mexicana ha estado muy de suerte este 2022, con varios proyectos en puerta, además de uno que otro escándalo, pues no por nada todos los reality show la quieren para crear drama, aunque ella no desea entrar a uno por el momento, pues desea hacer otra cosa, como impulsar su carrera como empresaria.

Además, prefiere pasar más tiempo con sus amigos, ya que es muy sabido que la hija de Alex Lora es toda una socialité a las fiestas donde la invitan, además siempre llama la atención, por su manera provocativa de vestir, y es que verse bien en los eventos es prioridad para quien es considerada la reina de la fiesta.

Celia Lora también ha sido contratada por diversas empresas para que les de publicidad de todo tipo, desde restaurantes, hasta ropa y calzado, la famosa siempre está a la orden para promover productos donde en su mayoría le intercambian cosas para que las publique en sus historias de Instagram.

Hasta el momento la guapa mujer sigue soltera y espera que así sea por un largo tiempo, pues su soledad también es otra de sus prioridades.

