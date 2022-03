Celia Lora como una marinera domina a sus fans con el impactante vestuario

Celia Lora de 38 años, volvió a enamorar a todos los internautas por una poderosa razón, ya que se dejó ver como una coqueta marinera que dejó temblando a todos, pues se mira muy bien y es que las caracterizaciones es algo que le encanta a esta guapa mujer quien es una diosa total.

Más de 63 mil likes, alcanzó en la foto Celia Lora quien se ve con su traje de marinera y hasta su sombrero posando cruzada de piernas, pues quiso brillar al máximo, además a esta guapa mujer le fascina ser el centro de atención en cualquier foto donde los elogios reinan.

"Tenes novio hermosa te admiro y te respeto", "Capitana Lora, me anoto para ser su maestre", "Hola celi_lora avisa para ir a conocerte wowww eres linda te admiro", "Hola celi hermosa te vi en más noche y me encantas eres única", "Tienes unos pies encantadores", "Mi amor que ricura de mujer de hembra me gustas mucho mi vida mmm", le escriben a Celia Lora.

Para quienes no lo saben, la hija de Alex Lora anda de programa en programa promocionando la revista Playboy en la que aparece, y deja a todos impactados por su belleza, además de una que otra anécdota que cuenta en relación con sus fiestas, pues a la modelo mexicana le encanta divertirse, por lo que es contratada por diversos antros para que asista como toda una socialité.

Y es que a Celia Lora siempre le ha gustado romper las reglas, aunque en muchas ocasiones no lo pudo lograr, como en La Casa de Los Famosos, donde se molestó porque le pidieron en varias ocasiones que tapara sus tatuajes, por lo que tuvo que hacerlo, aunque eso le dio demasiado coraje.

Pero lejos de todo eso, ahora la chica está feliz por darle publicidad a su reciente proyecto en Playboy, donde protagoniza la portada y ha tenido buena aceptación por parte del público, aunque no se sabe que más se venga para este año, la famosa podría tener varias sorpresas guardadas bajo la manga, ya que siempre está realizando cosas nuevas.

