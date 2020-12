Celia Lora comparte vestido color uva el que usará en Año Nuevo

Celia Lora de 37 años vuelve a imponer moda como solo ella lo sabe hacer, pues cuando se trata de vestidos novedosos, ella de inmediato comparte en sus redes sociales como son las nuevas tendencias, es por eso que se puso un vestido en color uva indicado para Año Nuevo, aunque el diseño fue elegido de acuerdo a la coqueta personalidad de la artista.

El vestido de Celia Lora era de encaje y tenía cierto parecido a los que usa para darles promocionales a sus videos explícitos donde se deja ver como Dios la trajo al mundo aunque esta vez le dijo adiós a todo eso para verse mucho más extravagante, además usó un maquillaje de impacto con el que enamoró a todos, pues su rostro se miraba radiante.

"No me voy a quedar con las ganas de conocerte en persona preciosa", "Bellísima ojalá pueda verni a bueno aire para ir a verte", "Hola de nuevo hermosa celia como estas princesa linda muñequita", "No es el color de tus ojos es la forma como miran preciosa lora", "Eres perfecta para hacer una versión española de taboo", le escribieron a Celia Lora por el video que subió a su Instagram hace unas horas.

Para quienes no lo saben en varias ocasiones los fans de Celia Lora, han dicho que a la modelo de Playboy le han dicho que le encanta mostrar la parte de arriba de sus blusas, pero la realidad es que la famosa usa ese tipo de prendas porque batalla mucho para encontrar sus medidas, es por eso que siempre se le ven demasiado ajustadas.

Celia Lora a pesar de ser una chica buena onda, también pinta su raya con las persona que no le caen del todo bien, pues si la reality star hace eso, es porque tuvo problemas con esa persona en el pasado, ya que la guapa mujer tiene su carácter y se lo demuestra a quien sea en especial cuando son programas de televisión cuando hablan de ella.

Y es que Celia Lora quien es amate de las fiestas siempre da de que hablar por diversas razones, ya sea por sus bailes o por aparecer con copas de más, pero la molestia de la artista es cuando los paparazzi la captan en pleno momento de diversión, por lo que ha llegado a romper celulares.

Otra de las cosas que ha realizado Celia Lora es que ha entablado una linda relación con los chicos de Acapulco Shore, pues siempre se le ve en eventos con los integrantes del reality show a quienes llama hermanos, por si fuera poco ha participado con ellos en diversas ceremonias donde la fiesta se convierte en su trabajo, pues les pagan para divertirse.

Celia Lora también sabe como emocionar a sus fans de una manera más extrema y es cuando va a tener a una de sus amigas como invitada en su pagina oficial, una de ellas fue Ignacia Michelson, con quien se metió a una tina con espuma, donde ambas chicas desataron la locura por la sesión de fotos que hicieron.

Celia Lora ha demostrado que le entra a cualquier tipo de trabajo, bastó con verla nuevamente en el reality show Todos Quieren Fama, donde la hija de Alex Lora demostró que sabe bailar y cantar, pues en el programa lo dio todo, aunque al parecer ocasionó los celos de La Bebeshita quien es parte del proyecto, pues no le gustó como se lleva la modelo con los jueces.

Cabe señalar que Celia Lora es una mujer transparente que dice las cosas que piensa sin ningún tapujo, pues no le teme a nada ni a nadie, por lo que muchos de sus fans apoyan el carácter que tiene, aunque otros no tanto.