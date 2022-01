Celia Lora con bañador azul y disfrutando de su coco desde la piscina

Celia Lora de 38 años de edad causó euforia en redes sociales al lucir con un bañador azul y disfrutando un delicioso coco con el que pasó un rato de calor en la piscina, pues es bien sabido que a la famosa le encanta lucir su bello físico en dicho lugar.

En la foto se puede ver a Celia Lora posando como siempre con una belleza total y dejando en claro porque se ha convertido en una mujer muy deseada entre sus seguidores, quienes siempre le dicen que se ve hermosa ya sea con outfits playeros o vestidos, ella sabe muy bien como robar miradas.

"Muy linda foto Celia Lora besos amor", "Que conejita wow mami Celi más que conejita pareces una princesita linda Bonita y hermosas sos my amiga ok yo Tony besos", "Me gusta como eres saludos desde Venezuela", "Hola hermosa te sigo desde hase mucho tiempo, pero ahora te ves más delgada estás bien mujer", le escriben en la foto a la modelo.

Algo que desean los fans de la también influencer, es que de nueva cuenta pose para la revista Playboy la cual se convirtió en una de las más vendidas cuando ella apareció en 2011 donde reventó las noticias del espectáculo, ya que sus seguidores desde hace tiempo deseaban verla en acción y los complació al máximo.

Cabe mencionar que Celia Lora no solo se ha dado a conocer por su belleza extrema, sino también por el carácter fuerte que guarda cuando alguien la quiere sacar de quiso y es que lo ha demostrado en los reality show donde ha aparecido, pues estos proyectos también se han convertido en su fuerte.

Otra de las cosas que ha logrado esta bella mujer a lo largo de su carrera es que se ha dado la oportunidad de convertirse en una empoderada es decir ella ha creado su propio imperio sin la ayuda de nadie y eso es lo que le gusta a sus seguidores quienes la apoyan en todo lo que hace.

Celia Lora a pesar de ser guapa no desea tener un galán en su vida en estos momentos, pues es una perdida de tiempo para ella.

