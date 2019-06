Celia Lora con bikini ajustado desata ardientes fantasías

Celia Lora reventó las redes sociales hace unos momentos ya que apareció como todo mundo la quiere ver, en bikini mostrando sus enormes pechos y con mirada seductora dejando en claro que tiene tremendo cuerpazo.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 24 mil likes señal de que la foto fue todo un éxito y es que no hay publicación de la reality star que no sacuda de inmediato Instagram, pues la famosa ya tiene fama de ser una mujer que le encanta enseñar de más ganando seguidores.

En la foto se puede ver a Celia luciendo un bikini con bolitas de colores y sujetando el amarrador de la parte de arriba con sus manos desatando una vez más las bajas pasiones de sus cuatro millones de seguidores.

Por si fuera poco la hija de Álex Lora cuenta con su propia página para adultos donde la mujer se deja ver como Dios la trajo al mundo derrochando sensualidad y erotismo como siempre ha sido caracterizada prueba de ello fue como apareció en Acapulco Shore donde llegó al primer episodio sin nada de ropa interior.

Incluso Celia estuvo en el programa de Yordi Rosado donde explicó a que se dedica actualmente y que nuevos proyectos tendrá este 2019 pues la modelo a dicho anteriormente que vienen nuevas sorpresas.

"Hotgo es una plataforma como Netflix de adultos aunque no les guste que se diga así están todas las marcas no sé si se puede decir Venus, Pent House, yo la mejor que es Playboy obvio, pero es la más fresa, es la más tranquila...", dijo Celia en el programa de radio.

Además Celia dijo que hacer el video con la actriz de cine para adultos Apolonia Lapiedra no fue tan fácil como todos piensan, ya que nunca la había visto en persona, y es que el primer encuentro que tuvieron fue en plena grabación donde hicieron las tremendas escenas las cuales resultaron un éxito.

"Bueno pues Apolonia el año pasado salió en la revista entonces ella me empezó a escribir en Instagram y que me quería conocer, y su esposo es su mánager entonces que habían visto mi revista que me querían conocer y yo pues me querían conocer y la onda pero yo nunca los conocí...", dijo Celia sobre su colega.

Cabe mencionar que una de las mujeres que le hace la competencia a la mexicana es la modelo Suzy Cortez quien comparte contenido exclusivo en sus redes.