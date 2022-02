Celia Lora con este baile se burla de lo que Manelyk González habla de ella

Después de que Manelyk González de 33 años revelara varias cosas en El Minuto que Cambió Mi Destino, entre ellas que Celia Lora ya no es amiga, la segunda decidió contestarle a su manera y compartió un video donde deja en claro que no le interesa lo que diga su ex amiga.

Fue por un video en Tik Tok donde Celia Lora aparece bailando con un vestido en color rojo de encaje y se burla sobre las declaraciones que hizo la ex reality star, pues como ya lo saben todo se derrumbó cuando Manelyk González comenzó a hacerse amiga de Alicia Machado en La Casa de Los Famosos, donde ambas participaron.

Como era de esperarse los fans de Manelyk González se le fueron con todo a Celia Lora y la tacharon de inmadura, pues consideraron que la acción por la cual se enojó era demasiado infantil, es por eso que no dudaron en contestarle el mensaje que le mandó la modelo mexicana a la ex integrante de Acapulco Shore.

"Nadie habla mal, se habló la verdad y la verdad duele", "Ahora entiendo porque ya es muy amiguis de karime "bailan" igual Jajaja", "Neta todos se quieren colgar de todos pues que nadie brilla sólito o que?", "Nadie habló mal de ti. Solo están enseñando tu verdadera personalidad", "Y la raza me dice que todo lo que hago está mal, se la compuso su papá", le escriben a Celia Lora al ver el video.

Para quienes no lo saben la influencer mexicana no solamente reveló que la otra famosa ya no le quiso hablar sino que le dijo de cosas cuando se enteró que era íntima de la ex reina de belleza venezolana, incluso le dijo que era una colgada, por lo que Manelyk González confesó que todo lo que hizo ha sido por ella.

Hay que recordar que Manelyk González ya no quiere estar en la polémica incluso había dicho que ya no quería estar en reality shows, pues desea enfocarse en otro tipo de proyectos más personales, incluso dijo que gracias al camino que recorrió se ha dado la oportunidad de conocer más quien es realmente.

