Celia Lora con vestido de encaje rojo una peligrosa tentación para muchos

Celia Lora de 38 años de edad hay ocasiones en que sorprende con los modelos de outfit que se pone, pues en su reciente entrevista en el programa Ventaneando para promocionar la revista Playboy de la cual fue portada, desató la locura por su vestido rojo de encaje largo con el que se ve como una verdadera diosa.

Si echas un vistazo a la cuenta de Instagram de Ventaneando podrás ver como Celia Lora llamó la atención con este vestido en color rojo con el cual se miraba radiante, además en la parte de abajo se puede ver como un especie de body el cual la cubría, por lo que más de uno de sus fans quedó encantado.

"Imposible describir tanta belleza!!!", "Celia Lora eres una mujer muy diferente a todas y éso te hace muy especial muchas bendiciones corazón", "No are nada más que disfrutar el día eres una niña muy linda", "Sé vé usted divina y encantadora", "No sé mañana, pero hoy, me conformo con admirarte, estás buenísima", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que han notado los internautas ha sido la polémica en la que sigue, pues como ya lo saben ya no es amiga de Manelyk González con quien se llevaba muy bien y todo porque la primera se hizo amiga de Alicia Machado a quien no soporta para nada, por lo que eso destruyó su amistad.

Aunque ella no ha querido tocar el tema a fondo las redes ya lo han hecho por ella y aunque sus fans la apoyan, las críticas se le han visto muy gruesas, pues es bien sabido que la ex integrante de Acapulco Shore tiene muchos seguidores, por lo que de inmediato se le fueron con todo a la modelo Playboy tras haber señalado que la reality star no era nadie sin ella.

Cabe mencionar que Celia Lora se ha convertido en una mujer polémica desde hace tiempo, es por eso que los reality show siempre la quieren como parte del elenco, aunque La Casa de Los Famosos, no le dejó buen sabor de boca, después de todas las batallas que tuvo.

