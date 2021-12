Celia Lora confiesa porque no se quiere casar por ninguna razón

Celia Lora de 38 años de edad no se quedó callada y por medio de un Tik Tok confesó porque no se ha casado, la primera razón es porque no tiene pareja, la segunda porque no está enamorada, ya que desde hace tiempo se le ha visto soltera a la guapa mujer.

Para quienes no lo saben Celia Lora siempre ha dicho que casarse es un error total, incluso ha catalogado a varias de sus amigas como si estuvieran muertas, en sentido figurado, pues pierde la comunicación con ellas, es por eso que prefiere seguir como una mujer soltera sin compromiso con nadie.

Y es que la también modelo prefiere irse de viaje, que estar con un hombre, además de trabajar duro en sus páginas donde se deja ver de manera muy coqueta, pues no por nada tiene millones de seguidores en todo el mundo, es por eso que Celia Lora siempre ha sido una celebridad muy polémica.

Otro de los proyectos que quiere enriquecer en su carrera es su canal de YouTube donde ha tenido la oportunidad de entrevistar a chicas igual de guapas que ella, como Kimberly Flores y Dorismar con quienes se lleva muy bien, además de hablar de temas muy controversiales.

Tras el mensaje de porque no la veremos casada, sus fans la felicitaron, pues más de uno desearía que esta artista fuera soltera toda la eternidad debido a que se carga una belleza única empezando por sus ojos de color azul con los cuales podría enamorar a quien sea.

"Wwooww celi mi amor pues aquí lo tengo todito para ti bebé", "Mi Reina bonita hermosa.eres única", "Bien dicho...hay que comer no desgreciarse la vida", "Sin palabras yo también me lo quiero comer", son las palabras de los internautas.

Feliz de ser chica reality

Contrario a Manelyk González, a Celia Lora sí le gusta estar en los reality show, pues no solo se da a conocer más, sino que el público conoce más su personalidad, algo que le favorece mucho, pues muchos piensan que es una mujer solamente de escándalos, pero la realidad es que no.