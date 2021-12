Celia Lora confiesa que su madre no la quería ver en Playboy

Celia Lora de 38 años de edad de nueva cuenta vuelve a dar de que hablar en el mundo del espectáculo y es que reveló que su madre no quería que saliera en Playboy, pues cuando le ofrecieron que saliera hace diez años ella no sabía que la estaban buscando, ya que nunca le pasaron el recado.

De acuerdo con Celia Lora ella llegó a un antro de la Ciudad de México cuando de pronto un sujeto le dijo que el director de Playboy México se comunicó a su oficina en varias ocasiones, pero nunca le pasaron el recado y es que la su mamá era la encargada de pasarla dichos mensajes, aunque esta petición de trabajo al parecer no le gustó a Chela Lora.

"Ya me lo presentan y dice ya he hablado a tu oficina y me pasó como Los Simpsons güey, una nube cabeza de mi mamá y dije 'ay ya sé quien me anda negando, anda negando mis chicharrones no quiere que se le vaya su perra godin", dijo Celia Lora cuando se enteró de que la revista del conejito la estaba buscando.

Y es que desde hace años siempre ha sido considerada un símbolo de sensualidad en el mundo del espectáculo, es por eso que la buscaron para que posara como Dios la trajo al mundo y ya lleva varios años modelando no solo para Playboy, sino para otras portadas.

Como era de esperarse los fans de Celia Lora de inmediato reaccionaron a sus declaraciones y la tacharon de ser una mujer muy honesta cosa que les agrada, además conocieron un poco más de su personalidad cuando la vieron en el reality show La Casa de Los Famosos.

"Celia me cae bien. Es muy sincera, espontánea y natural. Muy linda!", "No me cae bien Celia, pero me mama el chisme...", "Hermosa mi amor besitos preciosa bendición", "Que viva la belleza mexica saludos cucuta colombiana", le escriben a la guapa modelo.

La quieren en más realitys

Una de las cosas que más han comentado los fans de esta famosa es que la quieren ver en más reality show, pues se dijo que iba a estar en Resistiré, pero a último momento canceló.