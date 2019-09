Celia Lora cuenta la verdad de su detención en Playa del Carmen

Celia Lora contó al programa Ventaneando lo ocurrido con respecto a su detención hace unos días en Playa del Carmen, Quintana Roo. La modelo aseguró haber sido robada y golpeada por los elementos policiacos que la detuvieron. La hija del rockero mexicano Alex Lora fue aprehendida al salir de un centro nocturno, sin motivo alguno de acuerdo con sus declaraciones.

“Yo salí de este lugar con un amigo, en bikini por supuesto, a mi me agarraron unos policías, me esposaron y me empezaron a pegar”, mencionó Celia Lora vía telefónica a los conductores del programa Ventaneando.

Acusó que se trataba de dos mujeres y un hombre, quienes robaron a dos de sus amigos, pero ella no quiso hacer nada para evitar dar mala fama a este destino turístico; aseguró que la situación es muy irónica, ya que ella siempre anda promocionando Quintana Roo como un destino turístico muy seguro “y que me hagan eso, sí se me hizo impresionante”.

Me esposaron, me pegaron, dos mujeres y otro estúpido gordo, me aventaron una pick up, me lastimé la columna.

A Celia Lora le dijeron que había sido detenida por presuntamente alterar el orden público. “Me meten a los separos, aparte, a la suite presidencial”. La hija de Chela Lora estuvo en los separos por un lapso de cuatro horas. Al ser pagada su fianza fue puesta en libertad: “fue alguien por mi a pagar dinero que es lo que querían nada más”.

La modelo Playboy confesó que se sintió como nunca antes y temió por su integridad física.

Yo nunca había tenido ese sentimiento en el momento en que estaba en los separos y en bikini pensé ‘me van a violar’, por dios que eso pensé.

Las primeras versiones tras darse a conocer la noticia de su detención en Playa del Carmen, es que se encontraba en estado de ebriedad en las calles, alterando el orden público. “Ya me acostumbre, desgraciadamente, a que lo que sea que digan de mi, nada más porque soy yo la gente lo cree”.