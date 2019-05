Celia Lora da apasionado beso a Manelyk González en un antro

Vaya sorpresa se llevaron los fans de Acapulco Shore, la cual está estrenando su sexta temporada y es que las reality stars, Manelyk González y Celia Lora, se dieron tremendo beso cuando se encontraban en un antro de la Ciudad de México.

Recordemos que ambas celebridades han aparecido en diversos programas de televisión donde han causado controversia por su explosiva forma de ser con sus demás compañeros.

Resulta que Celia Lora, quien participa en el reality como jefa de la casa donde se quedan sus polémicos integrantes decidió irse de fiesta con algunos de ellos, la noche estuvo tan salvaje que el calor de las copas y la música hicieron que ambas mujeres se diera apasionado beso ante la mirada de todos.

Dicha acción es muy común en Acapulco Shore, donde el elenco ha compartido besos y acariacias incluso entre otros por lo que no es una novedad que se presten a tremendos escándalos.

Por si fuera poco la amistad entre todas las chicas es muy buena ya que Manelyk quien es una de las más polémicas, tenía una enemistad con Karime Pindter, quien fue acusada de hacerle brujería por lo que ambas rompieron su relación, aunque en el capítulo pasado ya se reconciliaron.

Por otro lado Celia Lora está causando revuelo en redes sociales, mucho más que el mismo Acapulco Shore, y es que la hija de Álex Lora, se ha convertido en todo un símbolo sexual debido a las candentes fotografías que presume en Instagram, las cuales le han dado gran popularidad convirtiéndola en una de las mujeres más sexys de la internet.

Cabe mencionar que hace unos días realizó un candente video con la actriz de cine para adultos, Apolonia Lapiedra, donde realizó unas escenas muy candentes ganando mucho más seguidores por la filmación.

Su madre no quiere ver el video

La madre de Celia Lora dejó en claro en una entrevista para el programa Ventaneando que ni ella ni siu esposo Álex quieren ver el video que su hija hizo con la actriz pues considera que es un poco fuerte.

"No lo hemos visto, ni lo veremos es su vida, ya es adulta la niña ya puede decidir por si sola ya tiene cuanto tiempo haciéndolo (...) ella es modelo y creo que lo hace de una manera fina o sea no se ve vulgar, no nada...", dijo Chela en Ventaneando.