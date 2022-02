Celia Lora de conejita Playboy ahora pasa a convertirse en una impactante colegiala

Celia Lora de 38 años de edad pasó de conejita Playboy a una impactante colegiala en su más reciente publicación donde se le ve a lado de otra modelo con quien compartió cámara, pues como ya lo saben a la guapa mujer muchas veces le ha gustado aparecer con otras chicas igual de guapa que ellas.

En la foto se puede ver a Celia Lora sentada en el suelo con una falda de colegiala de fantasía, bralette de encaje blanco y una corbata con la cual le dio un toque más interesante a la foto, además posa como si no se diera cuenta, por lo que sus fans quedaron encantados con la imagen.

La foto alcanzó más de 190 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le hicieron saber que se ve como una verdadera diosa con dicho disfraz y es que a la modelo mexicana siempre le ha gustado caracterizarse en las fotos, principalmente si se trata para una campaña de publicidad como lo es en este caso, donde trabajó para un prestigioso hotel de la Ciudad de México.

"Celia Lora eres mi fantasía eres una diosa hermosa....", "Hermosas colegialas son celi se ven preciosas amiga", "Celia estás bien chula me prendes", "Están como el doctor me las recomendó hermosas y espectaculares", "Siempre que entró a Instagram me aparece una foto tuya y de inmediato me voy a google", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas por las que Celia Lora es muy querida por su público ha sido por lo directa que es y es que si no le parece algo lo dice de frente, por lo que esto le ha ocasionado algunos enemigos en el medio del espectáculo, aunque trata de no darle mucha importancia, pues sigue con su camino tanto profesional como personal.

Cabe mencionar que la también influencer está de fiesta en estos momentos pues volvió aparecer en la portada Playboy como muchos ya lo saben, pues tiene diez años trabajando para ellos, por lo cual le propusieron salir una vez más en ella, además en esta ocasión le metieron mucha más producción a cada una de las imágenes.

