Celia Lora de traje estampado y bralette inquieta a las redes con su belleza salvaje

Celia Lora de 38 años de edad de nueva cuenta le puso sabor a las redes sociales y es que aunque ande muy bien tapada siempre logra derrochar ese toque entre glamour junto con un toque coqueto a cualquier ropa que se carga en esta ocasión lo hizo con un traje verde estampado.

Como se ha venido diciendo anteriormente Celia Lora se encuentra promocionando al máximo la revista Playboy, donde ella fue parte de la portada como parte del aniversario de la empresa, por lo que esta vez le tocó acudir al programa Hoy donde se le vio con un traje sastre, pero decidió ponerse un bralette en la parte de abajo en color negro con el cual desató la locura.

Y es que la verdad la modelo mexicana se miraba muy bien, pues pocas veces se le ve con este tipo de outfits, por lo que claramente desató la locura, pues supo hacer dos combinaciones las cuales le gustaron a todo el público entre ellas que posó con Andrea Legarreta quien se lleva muy bien con la influencer.

"Mi Celia querida con mi conductora favorita del canal dos", "Un abrazo muy fuerte a ambas", "Que guapa déjame ser parte de ti soy de Orizaba no te vas arrependti", "Celia Lora guapa me puedes mandar saludos porfa , saludos desde Tijuana", "Felicidades hermosa cada vez que veo tus fotos me derrito", escriben las redes sociales al ver a las dos famosas en la foto.

Como era de esperarse dentro del mundo de la fama también viene la polémica y es que como ya lo saben Celia Lora dejó de ser amiga de Manelyk González y todo por la amistad que tiene con Alicia Machado, pues en la Casa de Los Famosos ambas mujeres se pelearon, pero cuando la hija de Alex Lora salió de la competencia la ex integrante de Acapulco Shore se hizo amiga de ella, por lo cual se molestó demasiado.

Hay que mencionar que Celia Lora no ha querido hablar del tema en ningún momento, pues prefiere centrarse en la revista Playboy, además de otros proyectos que vienen más adelante.

