Celia Lora debuta en TikTok en video besando a Apolonia Lapiedra

México.- Ha pasado ya un año desde el magnífico impacto que tuvo TikTok alrededor del mundo, pero no sólo es gracias a los usuarios de Internet que la aplicación se ha vuelto tan relevante, ya que diferentes estrellas han incursionado en esta y publicado los mejores videos, tal es el caso de Celia Lora, la playmate por fin tuvo su debut y todos están enloqueciendo.

En los últimos días, la estrella de Playboy de 37 años ha dedicado su tiempo a nutrir su perfil en la plataforma, consiguiendo cada vez más seguidores, ya que recién decidió unirse y ahora todos quieren saber que será el contenido que publique, aunque sobre esto ya ha dado un adelanto, pues ha revelado distintos videos que muestran un poco sobre lo que se viene.

Como de costumbre, Celi comparte los más polémicos videos, pues ya en dos ocasiones se le ha visto en la plataforma besando a mujeres, así como diciendo groserías y hasta retando la censura con un tremendo escote de cuero que ha hecho enloquecer a todos hasta el punto de pedir más. Hasta ahora cuenta con más de 14 mil seguidores y más de 13 mil me gustas.

El primero de los videos que compartió fue uno al lado de la influencer Lizbeth Rodríguez, mientras están seduciéndose con la mirada y acariciándose para terminar el video justo en el momento en el que se darán un beso, mientras de fondo se puede escuchar la canción 'Me enamoré' de Shakira.

Tras debutar en la plataforma, su fiel amiga, la actriz para contenido para adultos, Apolonia Lapiedra, decidió compartir un video para darle la bienvenida, robando suspiros y flechando miles de corazones, ya que aparecen dándose tremendos besos en los labios, elevando la temperatura en la plataforma.

En el corto video, donde se puede escuchar de fondo el tema 'Blinding lights', de The Weeknd, se les ve a ambas en una sesión fotográfica en una piscina ubicada en una terraza de la Ciudad de México, mientras llevan trajes de baño a juego en color negro y Apolonia se le acerca a Celia para plantarle un beso en los labios y demostrar que juntas lo pasan de lo mejor.

Posteriormente, Lora reveló otro corto video al lado de Roger González y Daniel Alexis, "La Bebeshita", este durante el programa "Todos quieren fama", generando polémica, ya que la conductora le comenta a la playmate que no cree que no la conozca y la segunda le contesta que no, efectivamente no la conoce, pues "ni que fuera Ricky Martin", se les escucha debatir, dejando a todos boquiabiertos.

El siguiente video es de un cambio y una transformación hecha por Víctor Guadarrama, mientras la maquilla y la deja espectacular. En otro se muestra un corto video de una sesión fotográfica en la que Celia modela jeans de mezclilla y blusas de encaje.

Entre los más recientes se encuentra un cómico video en el que Celia está siendo tatuada en la muñeca y al distraerse el artista se convierte en un muñeco diabólico. Finalmente, se aprecia a Eduardo "El Chile", del reality show "Acapulco Shore", viendo una portada de la revista Playboy donde aparece Lora y esta de repente se aparece en su cuarto después de que él mostrara sus deseos por tenerla.

El video concluye cuando Eduardo se despierta de golpe de su cama, dejando en claro que todo se había tratado de un sueño erótico y se promete a sí mismo no volver a cenar tantos tacos. Fueron estos algunos de los videos que ha compartido la modelo en la plataforma y sus seguidores están ansiosos por saber qué más publicará.