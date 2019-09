Celia Lora desata pasiones al posar sexy de espaldas

La playmate mexicana Celia Lora, hija de los cantantes Álex Lora y Chela Lora, desata pasiones en Instagram con la pose sexy que hace de espaldas. Siempre que Celia realiza alguna publicación en sus redes sociales se viraliza, y esta vez no es la excepción.

Celia Lora, quien tiene 35 años de edad, acostumbra a publicar en Instagram imágenes suyas en traje de baño y lo hace de nueva cuenta, en una pose muy especial. Aparece dentro de una alberca, de perfil, y deja ver su trasero.

Celia Lora ha demostrado que con el paso de los años se ha puesto mejor físicamente. En Instagram no deja de compartir fotografías suyas en las que muestra su cuerpo de diez, y es notorio que cada vez luce más bella y sensual.

En distintas entrevistas que ha dado, Celia ha confesado que le encanta México y en cada oportunidad que tiene visita sus destios favoritos: Tulum, Cancún y Riviera Maya.

Y en el extranjero también tiene sus favoritos, como es el caso de París, Ucrania, Transilvania y Rumania, donde tuvo la oportunidad de estar durante 2018.

Celia, pese a ser hija de dos grandes cantantes y músicos, Álex y Chela Lora, y tras haber pasado prácticamente su infancia en compañía de ellos y sobre los escenarios, no le dio por ser ni cantante ni músico.

La bella Celia decidió dedicarse al mundo del modelaje y en Instagram se define como una playmate mexicana, además es youtuber.

A la playmate le encantan los tatuajes y recientemente presumió uno en sus redes sociales. Se lo hizo debajo del ombligo. A través de una fotografía que publica en Instagram enseña cómo le quedó y lo modeló en bikini.

Celia Lora ya tiene 21 tatuajes en su cuerpo. Uno de ellos es el autógrafo que el cantante Ricky Martin le hizo en la pelvis y que Celia decidó tatuárselo por ser muy fan del intérprete de temas como "Vuelve" y "María".

El que acaba de hacerse lo lleva en la parte baja de su abdomen y dice:

Chacun à son goût” (to each his own taste)", frase que se usa para describir a las personas que tienen diferentes sabores y preferencias.