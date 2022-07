Celia Lora e Ignacia Michelson hacen competencia de escote desde Ibiza

Una vez más Celia Lora de 38 e Ignacia Michelson de 29 años volvieron a reventar las redes sociales a su antojo, esto después de haber aparecido con unos tremendos escotes desde Ibiza, donde se la han pasado increíble, pues han compartido fotos y videos de sus noches por ese lugar.

En una de sus más recientes publicaciones, Celia Lora e Ignacia Michelson aparecieron con vestimenta de lo más ardiente, pero fueron sus pronunciados escotes los cuales se llevaron los halados de sus seguidores, quienes ya están acostumbrados a ver a las dos mujeres de fiesta y hasta enseñando demás para generar polémica logrando su objetivo.

"Tú te pasaste lo hermosa que eres Ignacia que tengas un buen martes cuídate", "Diva electrónica, sexy robotica, otro level y chilena po", "No será, entre tanta gente en el mundo , con el duro me quedo", "Habiendo tantas fiestas chingonas en ibiza... te vas al Ushuaia mi nachaaa que paso ahí", "Whooa tu mirada me ensita ha entrenar bicicros racing", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que han llamado la atención por parte de estas dos mujeres es que tienen un carácter explosivo, pues como ya es sabido, las dos se han dejado ver en reality shows, donde han sacado su personalidad más explosiva poniendo a sus fans impactados, pues en ocasiones las cosas se han salido de control.

Para quienes no lo saben la amistad entre estas dos famosas, comenzó cuando Ignacia Michelson entró a una temporada de Acapulco Shore, donde la chilena conoció la personalidad de la modelo Playboy, quien también la ayudó a formar parte del imperio del conejito, por lo que ambas mujeres se llevan de maravilla, pero eso no es todo, pues han llegado a modelar juntas.

Cabe mencionar que este viaje entre las dos modelos es el primero, pues desde hace tiempo deseaban salir juntas, así lo daban a conocer en las entrevistas que realizaban, pero por cuestiones de trabajo no se podía concretar, además Michelson vive en Chile, por lo cual le era más complicado, mientras que Celia tiene una agenda de trabajo muy pesada.