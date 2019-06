Celia Lora en tanga de leopardo desata fantasías eróticas en redes

Celia Lora volvió a enamorar las redes sociales con una atrevida tanga de leopardo con la que vuelve a dejar en claro que tiene un cuerpazo y reafirmando porque Playboy la eligió para convertirse en una de sus conejitas.

Más de 125 mil corazones recibió la mujer de ojos azules quien sigue dando de que hablar por las atrevidas fotos que le gusta presumir donde muestra sus enormes pechos los cuales se han convertido en una sensación para sus más de tres millones seguidores.

Recordemos que Celia sube fotos sin censura en Twitter donde desata las más bajas pasiones de internautas, quienes piden más contenido explicito de la hija de Álex Lora quien se convirtió de la noche a la mañana en una celebridad por sus apariciones en reality shows y revistas para adultos.

Hace unos días estuvo en el programa de radio de Yordi Rosado, donde habló de sus nuevos proyectos y a lo que se dedica actualmente.

"Hotgo es una plataforma como Netflix de adultos aunque no les guste que se diga así están todas las marcas no sé si se puede decir Venus, Pent House, yo la mejor que es Playboy obvio, pero es la más fresa, es la más tranquila...", reveló en el programa de radio.

Por si fuera poco la también socialité mencionó casi todo el tiempo hombres y mujeres le mandan videos muy subidos de tono por lo que se dijo un poco molesta aunque el tiempo le ayudó a similar que es parte de ser una figura pública.

"Nadie escribe light, pues me mandan videos mujeres también gracias a Dios llegan como borrosos o que me mandan dinero cosas así, quieren todos están locos ya estoy acostumbrada hay veces que sí me enoja, ahorita ya no, hay veces que si me llegaba a meter y andaba yo medio happy me metía al perfil del fulano, y buscaba a la novia o esposa y se lo mandaba...", dijo Celia Lora.

Cabe mencionar que Lora también está trabajando en algunos diseños de bikini para mujeres con la misma pechonalidad que ella, por lo que planea debutar como empresaria.