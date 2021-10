Celia Lora enfurece en contra de su amiga Manelyk González y la llama "hipócrita"

México. Celia Lora y Manelyk González han sido amigas desde tiempo atrás, pero tras su reencuentro en el reality show La casa de los famosos parece que algo incomodaría a la primera de la segunda.

Celia se ha mostrado decepcionada de Manelyk y ha expresado que tiene ventaja sobre los demás por haber entrado al final al juego.

“Ella tiene la ventaja que no tiene ninguno de nosotros, que es ver a cada uno, estudiarnos antes de entrar, y ella pues ya se la sabe, todo lo está fingiendo. Ella quiere ganárselos para hacer de las suyas, pero los estudió. Sabe perfectamente qué está haciendo”, dijo Celia.

Foto de Instagram

Y en La casa de los famosos ha llamado la atención que una nueva y gran amistad estaría surgiendo entre Alicia Machado y Manelyk González, ante lo que Celia ha reaccionado y expresa su opinión.

“Yo no me engancho, yo no soy hipócrita”, dijo Celia en entrevista con Héctor Sandarti cuando le preguntaron su opinión sobre la participación de Manelyk en dicho reality y específicamente acerca de lo bien que se lleva con Machado.

La amistad entre Manelyk y Lora se habría visto "quebrantada" tras estar nominadas juntas y finalmente fue la hija de Álex y Chela Lora quien abandonó el reality show, lo que le habría causado molestia y dijo que Mane tenía ventaja sobre los demás.

Celia Lora es una de las modelos mexicanas y playmates más famosas del momento, además en redes sociales tiene millones de seguidores; cuenta con su canal de YouTube en el que entrevista a figuras del espectáculo.