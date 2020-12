Celia Lora explota tras tuit hecho por Alex Fernández sobre Armando Manzanero

La modelo y conductora, Celia Lora, expresó recientemente su enojo luego de ver la publicación que el comediante Alex Fernández hizo en su cuenta de Twitter donde compartía un meme sobre la muerte de Armando Manzanero, el cual desagradó a muchos de sus seguidores.

El Stand up, el cual tiene su propio especial en Netflix, titulado "El mejor comediante del mundo", intervino uno de los famosos anuncios proporcionados por Spotify donde decía: "This is Manzanero", para cambiarlo a "was", es decir, "era".

Aunque evidentemente, el propósito del comediante era la de provocar las risas de las personas, algunas como, Celia Lora, se tomaron a mal su supuesta broma. No obstante, hubo algunos cibernautas que sí se rieron con el insensible meme.

Y es que recordemos que la hija de Alex Lora, vocalista de la banda de rock mexicana El Tri, fue muy cercana al yucateco gracias a su padre, con quien en más de una ocasión compartió escenario, hecho que forjó un inquebrantable lazo que sobrepasó lo profesional.

A pesar del tiempo transcurrido desde la publicación del tuit, y la molestia de más de un seguidor, el Stand up se ha mantenido es sus postura y no ha eliminado el meme, agradeciendo a todos aquellos a los que sí logró sacarles una sonrisa.

Luego de los comentarios hechos por Celia Lora después de la indignación al ver la broma sobre uno de los compositores más fructíferos en toda Latinoamérica, el comediante hizo oídos sordos de sus palabras a pesar del apoyo de un sinfín de personas que como ella, manifestaron que eso es una falta de respeto para el fallecido cantante y su familia.

Hasta el momento Alex Fernández no ha querido responderle a Celia, ¿Será que le tiene miedo? o quizás muy en en fondo reconoce que estuvo mal. No obstante, no queda más que esperar el comportamiento que mantendrá en redes sociales, las siguientes horas.

Tuit hecho por Alex Fernández Foto: Captura de pantalla

Cabe mencionar que este no es el primer problema que tienen estas dos personalidades, pues fue en su visita a la "Cotorrisa" que se desató la polémica luego de ignorar a uno de sus conductores y luego intentar remediarlo en redes sociales por medio de mensajes de afecto y admiración que levantaron la sospechas de algunos internautas.

Hablando de cosas más agradables, hace apenas unos días que la famosa compartió por medio de su cuenta personas de Instagram unas fotografías a lado de su amiga Michel, quienes modelaron unos espectaculares pantalones de cuerpo. (Celia Lora y su amiga hipnotizan las redes con pantalones de cuero).