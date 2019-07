Celia Lora explota y niega ser una persona homofóbica

Celia Lora causó gran polémica en redes sociales por unos supuestos comentarios homofóbicos que hizo en un video junto a "El Escorpión Dorado". La bella y exuberante modelo muy molesta por las críticas recibidas mandó un mensaje a todos sus haters.

La hija del rockero Alex Lora estuvo de invitada en uno de los videos de "El Escorpión Dorado", donde retó a Celia a quedarse en topless. Posteriormente el youtuber invitó a unas personas que pasaron por lugar a tomarse una foto con ella. Al negarse el enmascarado comentó: "¿te estoy ofreciendo un desnudo artístico y te da miedo? ¡qué joto!".

Celia Lora manifestó: "y enfrente de los papás, a mí me daría pena que mi hijo fuera puto, la neta, qué horrible, qué triste, o sea, pinche maricón, qué tristeza".

Dichas palabras fueron consideras homofóbicas; usuarios de redes sociales lanzaron fuertes críticas en contra de la ex conejita Playboy. Ante esto en una serie de videos publicados en sus Stories de Instagram señaló: "de mi que inventen que son homofóbica, no mamen, neta ching...a su ma...".

Mis mejores amigos y toda mi gente más cercana, que más quiero, es gay, así que no mamen y chin... a su ma...

"Me gustaría que si alguien sabe quien inventó eso, me digan, para mentarle la madre de frente", resaltó Celia Lora.

La modelo argumentó que ciertos portales de noticias solo se dedican a inventar ciertas cosas simplemente para hacer un daño. "Una cosa es que digan cosas de mí y otra que es que digan de gente que quiero. Ahí sí me encabrona porque lo hacen con toda la intención de causar un pedo en mala onda, siempre es con el afán de molestar”.

Celia Lora refrendó su amor y respeto a toda la comunidad LGBTTTI: "eso si me encabrona, porque para mí es un insulto que me diga homofóbica, porque para mí la gente más pend... e ignorante es homofóbica, así que no mamen".