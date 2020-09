Celia Lora harta de que la pellizquen y jalen sus fans

Celia Lora de 36 años, y modelo del momento que paraliza las redes sociales con sus candentes fotos, ha dejado en claro, que no le agrada mucho las personas que se acercan a ella cuando está en un evento privado o simplemente cuando se encuentra disfrutando de un paseo.

Resulta que la rock star confesó en un programa de YouTube, que mucha gente la ha lastimado y hasta la han perseguido hasta en los aeropuertos solo para tomarse la foto, esto después de la fama que se carga al aparecer en revista para caballeros, donde sus fans la ven como toda una diosa, pero a ella le molesta.

Me caga que, pu$% me han sacado unos pedos que las señoras me agarran así me jalan me rasguñan, o en los aviones guey ¿no te pasa?, dijo Celia Lora en la entrevista que le hicieron donde acudió muy sexy con un outfit blanco el cual resaltaba sus encantos.