Celia Lora le propone a Chumel Torres tener un hijo y hasta le paga los esquites

México.- Un escándalo se ha desatado en redes sociales luego de que Celia Lora le propusiera tener un hijo al periodista Chumel Torres, por si fuera poco lo invitó al cine y hasta le ofreció un esquite, sin embargo, hay algo malvado en esta propuesta indecorosa.

Como todos sabemos, la modelo y el standupero tienen algo en común, sus enormes diferencias con el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en más de una ocasión han arremetido contra el mandatario con escandalosas declaraciones, es por eso que sus seguidores suponen que este es el verdadero motivo por el cual podría haber un gran romance entre ambos famosos.

Incluso podría decirse que Celia hizo su comentario en Twitter con un toque atrevido referente a esta situación.

Esto generó el asombro de miles de usuarios, quienes en su mayoría no tomaron muy bien la broma ya que escribieron varios comentarios negativos para la modelo. Incluso algunos criticaron a Chumel por "no tener los pantalones" para contestarle el mensaje a Lora.

Pero esto no acaba aquí, pues una ve más, Celia Lora colocó otro divertido mensaje donde invita al conductor de Pulso de la República, a salir al cine y hasta le prometió un esquite, además, ella dejó claro que no dejará de insistir pues probablemente si esta muy enamorada del influencer.

¿Ya vas a prestar @ChumelTorres? ¿O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador. ¿Qué esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir", escribió.