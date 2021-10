Celia Lora manda indirecta a YosStop respecto a su "detención"

México. Celia Lora, la hija del famoso cantante Álex Lora y de Chela Lora, manda una indirecta a la youtuber YosStop y refiere que ella cuando tuvo problemas con las autoridades fue "solita" a entregarse.

Celia Lora, quien recientemente intervino en el reality show La casa de los famosos, en entrevista con Sale el Sol comenta que su vida es del dominio público y no oculta nada.

Por lo tanto, Celia Lora recuerda que cuando fue a prisión años atrás por haberse visto involucrada en la muerte de una persona debido a un accidente que provocó, se entregó por sí sola.

“No voy a decir nombres, pero a mí no me fueron a buscar, yo llegué solita a Santa Martha, ¿quién tiene eses huev&%?, yo siempre dije ‘el que nada debe nada teme, esto se va a arreglar’, y yo llegué por mi propio pie, no fue como que: ¡ay, me quedé traumada!, no, yo creo que hay más gente traumada con ese tema que yo.”

Y es que en La casa de los famosos Alicia Machado comentó que Celia Lora habría salido libre de prisión debido al dinero de su papá Álex Lora y la modelo y playmate mexicana también le responde.

“Creo que ella (Alicia Machado) se estaba peleando sola, la verdad era un proyecto de trabajo y yo siempre lo dije, si tu dejas que te enrede un reality ya perdiste”.

Respecto a YosStop, recordemos que se encuentra presa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, puesto que fue detenida y es acusada de pornografía infantil, por lo que próximamente se llevará a cabo su juicio en CDMX.

Celia Lora, de 38 años de edad y originaria de Ciudad de México, recalca en la misma entrevista que se siente orgullosa de lo que es y lo que ha logrado.

"Mi vida es del dominio público, yo todo lo que hecho y deshecho todo mundo lo sabe, no tengo nada que esconder, entonces a mí no me duele ni me da pena”, recalca Celia Lora a Sale el Sol.

