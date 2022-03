Celia Lora muy elegante pero sin perder su toque coqueto modela vestido nude

Celia Lora de 38 años de edad vuelve a robar miradas en redes sociales, pues se presentó en el programa Chisme No Like y lejos de llevar un coqueto bralette decidió llevar un vestido color nude al igual que unas zapatillas muy parecidas al tono del outfit, viéndose hermosa como siempre.

Y es que verse bien es parte importante de Celia Lora quien es una de las mujeres más cotizadas de las redes sociales debido a la belleza que se carga, por lo que verla con un vestido nude hizo que más de uno le lanzara piropos, pues es costumbre que sus fieles fans lo hagan.

"Celia como siempre tan guapa y distinguida", "Celia Lora la cámara te ama y nosotros también, saludos desde Venezuela!", "Simplemente encantadora", "Lo hecho, hecho esta yo después de haberme tomado 1 litro de Café con azúcar jaja", "Que tengas una excelente noche mi chyquy beyby te mando un abrazote y muchos besos pechocha", escriben las redes.

Para quienes ya lo saben la modelo mexicana le ha dado con todo a la publicidad, pues la hemos visto en diversos programas de espectáculos donde ha promocionado al máximo su más reciente portada en la revista Playboy donde se le ve como una diosa, además dentro de esas visitas ha compartido muchas cosas como anécdotas que le han pasado a lo largo de su carrera.

Las que siempre cuenta son los mensajes que le mandan sus fans en redes donde le manda imágenes fuera de lugar a la bella mujer quien se queda sorprendida por lo que llegan a enviarle, desde fotos obscenas hasta peticiones, por lo siempre le preguntan que siente al ver esto.

Aunque muchos no lo sabían, Celia Lora confesó porque no participó en Reto 4 Elementos y decidió no estar por el amor que le tiene a su cuerpo, es decir no quiso lastimarse en la competencia, la cual tiene muchos desafíos donde implica esfuerzo físico, por lo cual le dijo no a la producción.

Además, tuvo muy mala experiencia en su último reality show La Casa de Los Famosos, donde tuvo varias peleas con sus compañeros.