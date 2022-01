Celia Lora pide estos estrictos requisitos para poder tener una cita con ella

Parece que Celia Lora de 38 años de edad les ha dado una oportunidad en el amor a todos aquellos que desean conquistarla, ya que reveló en su canal de YouTube los puntos clave para que puedan conquistarla, pues como ya lo saben lo famosa no está interesada en el amor en estos momentos, pero deja en claro que podría haber una posibilidad con ella.

De acuerdo con la modelo Playboy una de las cosas importantes para que ella pueda ser conquistada es que su pretendiente deba tener una conversación interesante, pues aunque muchos no lo crean Celia Lora no solo es diversión, también le encanta hablar de temas del momento y que un hombre tome la iniciativa le encanta.

"Punto número uno si tienes plática ya lo lograste eso es lo primero con lo que me va a enganchar si no eventualmente de las personas con las que he estado o todas las personas con las que he estado en mi vida si no tiene plática pierde mi interés en muy poco tiempo", dijo la guapa mujer en su canal de YouTube.

Además, la famosa explicó que si va a estar con un hombre no quiere que sea un modelo fitness que se cuida mucho, pues para ella la dieta es lo de menos, y es que asegura que le fascina cocinar, es por eso que no quiere a alguien que se cuide demasiado en cuestión de la alimentación.

La inseguridad es otra de las cosas que no le gusta en un caballero, mucho menos los celos, pues para ella los hombres seguros son los que más les agrada, y es que como ya lo saben Celia Lora es una mujer que confía cien por ciento en ella, entonces el galán que la pretenda debe estar a su altura.

"Jajajaja yo emocionado, "ahuevo ahorita le mando mensaje para echar desmadre” y así al final", "A mi me encanta la personalidad de esta mujer. Hay personas que las vulgaridades les salen tan natural que no las veo mal y otras que si", escriben los internautas al ver el video.

Cabe mencionar que en estos momentos sigue estando soltera y prefiere centrarse en su carrera artística como modelo e influencer.